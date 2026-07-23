Terzo settore come eccellenza: iniziativa coniugare successo economico e impatto sociale positivo. La Benefit Competition valuta la capacità delle imprese di documentare attraverso risultati misurabili l’impatto sociale e ambientale generato. Un aspetto che riflette l’importanza della trasparenza e della rendicontazione nell’ambito delle società benefit, elementi essenziali per la credibilità e l’efficacia del modello. Si tratta di un’iniziativa pionieristica nel panorama italiano: la prima competizione nazionale specificamente dedicata alle società benefit del nostro Paese. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy si impegna così a dare visibilità e riconoscimento alle migliori esperienze imprenditoriali che hanno abbracciato il modello delle società benefit. Dimostrando come sia possibile coniugare successo economico e impatto sociale positivo. L’iniziativa si avvale del know how di Unioncamere e si sviluppa attraverso un percorso strutturato che coinvolge l’intero territorio nazionale. Cinque le tappe territoriali distribuite strategicamente per garantire una rappresentanza geografica equilibrata. L’approccio territoriale, spiegano i promotori, permette di valorizzare le specificità locali e di dare visibilità alle eccellenze che caratterizzano ogni area geografica del Paese. Il percorso culmina con un evento finale di carattere istituzionale, momento di sintesi e celebrazione delle migliori esperienze emerse durante l’intero processo.

Settore benefit

Le società benefit sono un’evoluzione del modello aziendale tradizionale. Integrano nello statuto l’obiettivo di generare un impatto positivo su persone, comunità, territorio e ambiente. Rappresentano a livello europeo un modello pionieristico di impresa responsabile, in Italia sono state introdotte già nel 2015. La Benefit Competition è stata concepita con obiettivi ambiziosi che vanno oltre la semplice competizione tra imprese. L’iniziativa mira innanzitutto a selezionare le migliori idee progettuali provenienti dal territorio, focalizzandosi su temi definiti in collaborazione con gli stakeholder istituzionali e quindi perfettamente allineati con le priorità del Paese in materia di sviluppo sostenibile. Un secondo obiettivo fondamentale riguarda la costruzione di un patrimonio condiviso di informazioni sulla diffusione e conoscenza del modello Benefit. Attraverso la raccolta e l’analisi delle esperienze partecipanti, la Benefit Competition contribuisce a creare una base di conoscenza che potrà essere utilizzata per orientare future politiche e iniziative di supporto al settore. L’organizzazione di momenti di approfondimento dedicati alle imprese su specifiche tematiche di attuazione del modello benefit rappresenta un ulteriore valore aggiunto dell’iniziativa. Questi spazi formativi permettono alle aziende partecipanti di confrontarsi con esperti e di approfondire aspetti tecnici e operativi della gestione di una società benefit.

Storytelling

La Benefit Competition si propone di diffondere attraverso lo storytelling i risultati concreti del modello Benefit. Testimoniando una scelta imprenditoriale non solo eticamente corretta ma anche economicamente vantaggiosa. “Questo aspetto comunicativo è fondamentale per ispirare altre imprese a intraprendere percorsi simili”, puntualizzano gli organizzatori. Possono partecipare alla Competition non solo le società benefit già costituite. Ma anche imprese interessate ad adottare questo modello, realtà imprenditoriali con progetti innovativi ad alto impatto positivo. E aziende che, pur non avendo ancora formalizzato la trasformazione, incarnano già nei fatti i valori e i principi dell’impresa responsabile e sostenibile. Le cinque tappe territoriali sono pensate per raggiungere diverse aree geografiche del Paese. Consentendo l’emersione di eccellenze che riflettono le caratteristiche economiche e sociali del territorio italiano. Ogni tappa territoriale segue un formato consolidato che inizia con il lancio di una call di selezione rivolta alle imprese. Questa fase di candidatura è seguita da un processo di selezione che identifica i 10 progetti più innovativi e con il maggiore potenziale di impatto positivo. I progetti selezionati vengono poi presentati durante un evento in presenza, momento conclusivo della tappa territoriale.

Pitch pubblici

L’evento in presenza prevede una sessione di pitch pubblici da parte delle imprese selezionate. Durante le brevi presentazioni gli imprenditori hanno l’opportunità di presentare i propri progetti a una platea qualificata composta da esperti del settore, rappresentanti istituzionali e stakeholder locali. Ogni presentazione viene valutata da una giuria qualificata che seleziona le tre migliori progettualità per territorio. Garantendo così un riconoscimento tangibile dell’eccellenza dimostrata. Al termine delle cinque tappe territoriali, le quindici imprese finaliste (tre per ogni tappa) accedono all’evento finale nazionale. Questo momento rappresenta la conclusione dell’intera iniziativa istituzionale, finalizzato non solo a valorizzare il percorso svolto dalle imprese finaliste. Ma anche a rafforzare la rete tra le imprese benefit emergenti a livello nazionale. L’evento finale costituisce quindi un’importante opportunità di networking e di consolidamento del movimento delle società benefit italiane. La valutazione si basa su criteri specifici che permettono di identificare le realtà più meritevoli. Il primo riguarda la coerenza con il modello benefit.

Selezione

La giuria valuta quanto l’iniziativa sia effettivamente aderente ai principi delle società benefit e dimostri un autentico impegno nel perseguimento di finalità di beneficio comune. La fase di candidatura vera e propria prevede la compilazione di un modulo di iscrizione online, la redazione di una descrizione dettagliata del progetto e dell’impatto sociale generato o previsto. È importante dedicare particolare attenzione al processo di compilazione, poiché costituisce la base per la prima selezione. Il processo di partecipazione alla Competition si articola in diverse fasi. Inizialmente viene effettuata da un comitato di valutazione una preselezione di tutte le candidature pervenute, seguita dalla compilazione di una shortlist delle imprese ammesse alla fase finale territoriale. Le dieci imprese selezionate saranno informate tramite comunicazione ufficiale inviata via e-mail contenente le indicazioni operative per la partecipazione alla relativa tappa territoriale. L’elenco delle dieci imprese selezionate verrà pubblicato nella sezione dedicata alle tappe della Benefit Competition. Le dieci imprese selezionate per la fase finale partecipano all’evento territoriale dove effettuano un pitch di presentazione del proprio progetto davanti ad una giuria territoriale che avrà il compito di individuare le tre migliori iniziative che saranno premiate. Ogni tappa include anche momenti di networking informale con gli altri partecipanti e con i membri della giuria, occasioni preziose per approfondire contatti e relazioni.

Potenzialità di sviluppo

L’impatto sul territorio rappresenta un secondo criterio fondamentale, attraverso il quale viene valutata la capacità di generare benefici concreti e misurabili per la comunità locale. Questo aspetto è particolarmente importante perché riflette la dimensione sociale e territoriale dell’impresa, elementi distintivi del modello società benefit. La valutazione considera inoltre le potenzialità di sviluppo, analizzando sia la scalabilità dell’iniziativa sia la sua sostenibilità nel lungo termine. Questo criterio permette di identificare proposte che non solo generano impatto nel presente, ma hanno anche il potenziale per crescere e amplificare i propri benefici nel futuro. L’innovazione costituisce un ulteriore parametro di valutazione, premiando l’originalità delle soluzioni proposte e la capacità di affrontare sfide sociali e ambientali con approcci creativi e inediti.Questo criterio è fondamentale per stimolare la nascita di soluzioni innovative ai problemi contemporanei. La partecipazione alla Benefit Competition offre alle imprese una serie di vantaggi tangibili che vanno ben oltre il riconoscimento competitivo. Dal punto di vista della visibilità e del networking, le aziende partecipanti hanno l’opportunità di presentare i propri progetti a platee qualificate composte da esperti del settore, potenziali partner, investitori e rappresentanti istituzionali. Questo contesto favorisce la creazione di connessioni preziose e apre le porte a possibili collaborazioni future.

Scambio di esperienze

Le opportunità di confronto con altre realtà imprenditoriali innovative rappresentano un valore aggiunto significativo, permettendo lo scambio di esperienze, best practice e soluzioni creative. Questo confronto tra pari è particolarmente prezioso in un settore relativamente giovane come quello delle Società Benefit, dove condividere esperienze può accelerare la crescita e il miglioramento. Sul fronte della comunicazione e promozione, la competition offre una piattaforma privilegiata per la valorizzazione dei progetti partecipanti. Le imprese selezionate beneficiano di attività di comunicazione attraverso i canali istituzionali del ministero, vengono inserite nelle campagne di promozione del modello società benefit e possono beneficiare di storytelling dedicati per le realtà più meritevoli. Questa amplificazione del messaggio aziendale ha un valore commerciale e reputazionale significativo. Il riconoscimento istituzionale rappresenta forse l’aspetto più prestigioso della partecipazione perché spendibile, tra gli altri, come elemento di differenziazione competitiva. Le imprese ricevono, inoltre, un’attestazione di partecipazione rilasciata direttamente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che costituisce un riconoscimento pubblico dell’impegno nella sostenibilità. La partecipazione alla Benefit Competition richiede il rispetto di una procedura strutturata che garantisce equità e trasparenza nella selezione. Il primo passo consiste nella verifica dei requisiti di partecipazione. Come previsto dal regolamento possono partecipare alla competition: startup e imprese già costituite in forma di società benefit con sede legale in Italia Imprese e aspiranti imprenditori (persone fisiche o team di persone) che intendano adottare tale forma giuridica e che abbiano sede legale in Italia.