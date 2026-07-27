Al via la presidenza italiana della strategia Ue per la regione adriatico-ionica (Eusair). Un evento ospitato oggi da Unioncamere che segna l’inizio del coinvolgimento diretto dell’Italia nella guida di una importante realtà internazionale. Lanciata nel 2014 Eusair coinvolge dieci Paesi: quattro Stati membri (Italia, Slovenia, Grecia, Croazia) e sei paesi non-Ue (Albania, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Macedonia del Nord, San Marino). L’obiettivo della strategia è promuovere una prosperità economica e sociale sostenibile nella regione. Attraverso la crescita e la creazione di posti di lavoro e il miglioramento della sua attrattività, competitività e connettività. Preservando al tempo stesso l’ambiente e assicurandosi che gli ecosistemi costieri e marini restino sani ed equilibrati. Quattro i settori prioritari (denominati “pilastri“) identificati dal piano d’azione della strategia. E cioè la “crescita blu” (pesca, acquacoltura e governance marittima). Il collegamento della regione (reti di trasporto ed energia). La qualità ambientale. Il turismo sostenibile. Nel 2022 è iniziato un percorso di revisione del Piano d’azione e, con la “Dichiarazione di Sebenico”, nel 2024 è stato deciso di istituire un quinto pilastro dedicato al rafforzamento della coesione sociale. Martedì 28 luglio 2026, alle ore 10, si terrà l’evento di lancio della sotto il titolo “Identità, coesione, integrazione europea”, presso la sede di Unioncamere, in piazza Sallustio 21, Roma.

Focus Eusair

Il programma si aprirà con i saluti istituzionali del segretario generale di Unioncamere Giuseppe Tripoli, del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani. Del ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti e del commissario europeo per la politica regionale e di coesione, lo sviluppo regionale, le città e le riforme, Raffaele Fitto. I lavori proseguiranno con tre panel. Ore 10.30: “La ricchezza dell’Italia: il ruolo della coesione e la governance multilivello”. Ore 11: “La presidenza italiana della Strategia Eusair: priorità, strumenti e prospettive europee”.Ore 11.30: “Eusair: profili attuativi della strategia tra continuità e presidenza italiana”. La conclusione delle attività in programma è prevista alle 12. L’evento, in lingua italiana e inglese, sarà moderato dalla giornalista Rai Annamaria Esposito. A livello europeo, oltre ad Eusair, esistono altre tre strategie macroregionali: Strategia dell’Unione europea per la regione del Mar Baltico (EUSBSR), Strategia dell’Unione europea per la Regione Danubiana (EUSDR), Strategia dell’Unione europea per la Regione Alpina (EUSALP). Eusair è stata sviluppata attraverso un processo partecipativo durato quasi due anni cui parteciparono la Commissione europea, gli 8 Paesi della regione adriatico-ionica inizialmente coinvolti e i loro stakeholders, che congiuntamente scelsero di cooperare nelle aree di comune interesse a vantaggio di ciascun Paese e dell’intera regione. La presidenza di Eusair viene assunta a rotazione dai Paesi partecipanti. Dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2026 la presidenza è stata ricoperta dalla Macedonia del Nord.