Artigianato: radici e nuove prospettive nella campagna Cciaa

L’artigianato come risorsa da valorizzare. Il presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti afferma: “L’artigianato è importante per una serie di motivi, ma uno in particolare. L’Italia, con un milione e 261mila imprese del settore, può definirsi un Paese artigiano. Tutte le città italiane sono state costruite dagli artigiani e si sono a lungo caratterizzate come sede di attività dedicate“. Prosegue Tagliavanti: “Questo settore strategico del nostro tessuto imprenditoriale sta attraversando una fase di difficoltà. A Roma le imprese artigiane sono oltre 63mila, il 14,4% del totale delle imprese. Questo patrimonio di manualità e saperi dev’essere aiutato e tutelato nel modo più opportuno perché rappresenta una ricchezza inestimabile e un tratto distintivo della nostra città e del nostro Paese, riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo”. L’artigianato è un settore variegato, custode di tradizioni e antiche tecniche di lavorazione. Le attività degli artigiani sono radicate nella storia del territorio e spesso vengono tramandate di generazione in generazione. Un elemento che contraddistingue i territori in cui vengono svolte. La tutela dell’impresa artigiana richiede interventi di qualificazione e valorizzazione del comparto. Da qui la nuova campagna Cciaa Roma. Un racconto senza tempo, fatto di pietre, mestieri, mani e visioni che si intrecciano in un mosaico di storie uniche.

Valore-artigianato

Nella capitale le imprese, in particolare quelle artigiane, non sono solo una tradizione, ma una preziosa eredità da preservare e tramandare, trasformando materiali e idee in creazioni che portano con sé la memoria della città. Ogni oggetto è un pezzo di storia che prende forma, un ponte tra passato e futuro, tra radici e nuove prospettive. Per dare voce a questo patrimonio e raccontarlo in una forma inedita e immersiva, la Camera di Commercio di Roma lancia “RoMani d’Autore”. Una serie di video podcast che celebrano il “saper fare” romano attraverso un viaggio fatto di racconti, gesti e passioni. Venti episodi, in formato audio e video, per entrare nel cuore pulsante delle imprese, scoprirne i protagonisti e le loro storie di dedizione, ingegno e creatività. Venti puntate in onda ogni giovedì, a partire da oggi 13 febbraio 2025, sui canali social dell’istituzione camerale. Ogni episodio è più di una semplice testimonianza: è un’immersione nel tessuto vivo della città, per l’indissolubile legame tra il lavoro prezioso delle mani e l’anima di Roma. Un racconto per emozionare e coinvolgere tutte le generazioni. Creando un ponte tra chi custodisce le tradizioni e chi le scopre per la prima volta.

RoMani d’Autore

“RoMani d’Autore” è anche un invito a vivere la città con occhi nuovi, a scoprire un turismo che va oltre le icone più celebri per entrare nel tessuto vivo della capitale, fatto di luoghi nascosti e tradizioni che si intrecciano con la cultura e la quotidianità romana. Ogni puntata è un’esperienza che guida il visitatore alla scoperta di persone capaci, grazie al loro lavoro, di trasformare la materia in opere d’arte, rivelando, al contempo, angoli inediti della città. “A Roma – osserva Lorenzo Tagliavanti, presidente Cciaa Roma – tra le migliaia di piccole e piccolissime imprese del nostro tessuto produttivo, c’è un patrimonio di manualità e saperi non sempre conosciuto adeguatamente che va aiutato e tutelato nel modo più opportuno perché rappresenta una ricchezza inestimabile e un tratto distintivo della nostra città. Con questi primi 20 podcast, a cui ne seguiranno altri, la Camera di Commercio vuol far conoscere al grande pubblico i mestieri e le storie di tante imprese e maestri artigiani che rendono più ricca e attrattiva la nostra città”. Con una strategia comunicativa coinvolgente, la Camera di Commercio di Roma promuove, dunque, un viaggio alla scoperta di storie d’impresa oltre i confini fisici dei negozi e delle botteghe, rendendole accessibili a tutti attraverso le principali piattaforme digitali. YouTube, Facebook e Instagram. Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito ufficiale dell’istituzione: www.rm.camcom.it.

Saldo imprenditoriale

“La capitale, nel 2024, ha registrato il miglior saldo imprenditoriale a livello italiano: 28.464 iscrizioni a fronte di 20.449 cessazioni, pari a un saldo attivo di +8.015 imprese. E un tasso di crescita dell’1,8%, (quasi il triplo rispetto alla media nazionale del +0,62%). Il numero totale delle imprese registrate a fine dicembre 2024, a Roma e provincia, è pari a 437.471 unità”, rileva Cciaa Roma sul report di Movimprese 2024. I dati della capitale “aiutano il Lazio a essere la prima regione italiana per tasso di crescita delle imprese (+1,63%) e seconda (dopo la Lombardia) per saldo attivo: +9.808 nel 2024 (37.180 le iscrizioni a fronte di 27.372 cessazioni)“. Osserva Lorenzo Tagliavanti: “In una situazione socio-politica generale ancora molto instabile e in un quadro economico globale di forte imprevedibilità, i dati diffusi dalla rilevazione di Unioncamere/Infocamere inducono a un moderato ottimismo e confermano una tenace dinamicità del nostro tessuto produttivo“. Prosegue Tagliavanti: “Roma nel 2024, con il miglior saldo imprenditoriale nazionale, dimostra, ancora una volta, di saper reagire in maniera efficace alle difficoltà, ma non bisogna adagiarsi ed è prioritario insistere nelle azioni di supporto al tessuto produttivo locale. L’anno che si è chiuso ha registrato, in particolare, una robusta crescita del turismo, dei servizi e delle costruzioni, comparti vitali per l’economia romana. Le ingenti risorse del Pnrr e quelle stanziate per il Giubileo appena iniziato stanno facendo vedere i loro effetti benefici, in particolare sulle infrastrutture della nostra città. E rappresentano la base per consolidare un percorso di crescita strutturale”. A questo proposito il presidente Cciaa Roma auspica che “continui la discesa dei tassi di interesse, così da poter aumentare la capacità di investimenti delle imprese. E che “non ci siano tensioni sul fronte degli scambi commerciali tra Paesi”.

Creatività italiana

“Nel Dna delle abilità e dei saperi degli artigiani risiede tanta parte della storia d’Italia, di cui costituisce, tuttora, un motore di sviluppo- sostiene il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella-. L’artigianato occupa un ruolo cruciale per le comunità. Le aiuta a funzionare meglio, difende i territori, offre prospettive di libertà, di autonomia, di creatività ai giovani. Essere artigiani non è un lavoro qualsiasi. L’artigianato è espressione della qualità del lavoro, dell’intelligenza, della laboriosità della persona”. Il capo dello Stato sottolinea come l’artigianato, presente in Italia sin dai tempi delle corporazioni medievali, rappresenti una costante nel panorama socio-economico nazionale e un motore di sviluppo fondamentale. Le imprese artigiane costituiscono oltre il 20% del tessuto imprenditoriale e il 15% degli occupati. E sono “un fattore di identità e un pilastro della riconoscibilità del made in Italy“. L’articolo 45 della Costituzione testimonia il favore nei confronti dell’artigianato. Ed esprime un impegno per il lavoro autonomo, la crescita di una società inclusiva e la coesione sociale. Il presidente della Repubblica riconosce il ruolo cruciale dell’artigianato durante la pandemia. Le piccole imprese “hanno contribuito a mantenere viva l’Italia in un momento di crisi”. L’artigianato non è solo “antica gloria d’Italia”, ma è anche essenziale per affrontare le sfide contemporanee. Quali lo spopolamento delle aree rurali e la necessità di promuovere la territorialità.