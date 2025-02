Andreone: “La tutela delle balene e dell’ambiente dipende da tutti noi”

Le balene forniscono un contributo determinante al bilancio del carbonio nell’ambiente marino e sono degli indicatori importanti della salute degli oceani e di tutto l’ecosistema. Però, nonostante il progresso nella conservazione, molte specie di balene sono ancora minacciate dalla caccia illegale, dall’inquinamento e dalla perdita di habitat. Interris.it, in occasione della Giornata Mondiale delle Balene, ha intervistato il dott. Matteo Andreone, referente del progetto “Balene nel porto di Mantova”, promosso da Acli Lombardia, in sinergia con la Compagnia Teatrale Ambasciatore Mammamia, Acli Mantova e l’Istituto Bonomi Mazzolari.

L’intervista

Andreone, che importanza riveste, oggi, la tutela delle balene?

“La tutela nell’ambiente e di tutti gli animali che lo vivono riveste un’importanza fondamentale per la salvaguardia dell’intero pianeta. Il famoso astronomo e divulgatore Carl Sagan, nel libro ‘Pale Blue Dot’, ci ricorda che, la Terra, è l’unico pianeta che ospita la vita. Interpretandolo, mi permetto di sottolineare che però, stiamo facendo poco per preservare le forme di vita che abbiamo qui. La balenottera azzurra è l’animale più grande che sia mai esistito in qualsiasi era e, da sempre, hanno stimolato la nostra immaginazione, basti pensare a Moby Dick di Herman Melville, presa dall’autore stesso come esempio di riflessione dell’uomo contro le sue paure. Inoltre, le balene, svolgono una funzione importantissima in quanto, sono in grado di determinare l’assorbimento di enormi quantità di CO2, contrastando l’aumento delle temperature globali. A titolo di esempio, basti pensare che, un grande cetaceo, assorbe oltre 30 tonnellate di CO2, mentre un albero ne immagazzina annualmente meno di cinquanta chili. La tutela delle balene, pertanto, è fondamentale per il contrasto ai cambiamenti climatici e per la tutela dell’ambiente marino”.

Come nasce e che obiettivi ha il progetto “Balene nel porto di Mantova”?

“’Balene nel Porto di Mantova’ è un progetto nato su impulso del bando ‘Clima Creativo’, indetto da Fondazione Cariplo e, partendo dall’idea che, l’acqua del mare, inizia sotto casa di ognuno di noi, seppur essendo geograficamente lontani. Ogni nostro comportamento quotidiano, dal più semplice al più articolato, soprattutto per quanto riguarda la plastica, presto o tardi, si riverbera sui mari e sulle specie che lo abitano. In particolare, le balene, ingoiano molte plastiche e, in alcuni casi, si spiaggiano a causa del soffocamento provocato delle plastiche ingerite che scambiano per plancton. Da ciò ne deriva che, per evitare questo, ognuno di noi può fare la propria parte adottando dei comportamenti quotidiani diversi. Tale progetto, quindi, intende far capire che, la tutela dell’ecosistema marino, parte dalle nostre case, anche se lontane dal mare”.

In che modo si articolerà l’attività progettuale?

“L’attività progettuale, si propone di unire arte, sostenibilità ambientale e innovazione sociale per valorizzare e rigenerare il territorio di Mantova, con particolare attenzione alla sensibilizzazione sui temi del rispetto dell’ambiente, della flora e della fauna, della gestione dei rifiuti e della conservazione delle risorse idriche. Il cuore dell’iniziativa è la costruzione di un ‘teatro di plastica’, ossia uno spazio interamente realizzato da artisti locali anche attraverso materiali riciclati, come plastica recuperata da rifiuti. Attraverso queste attività, le ragazze e i ragazzi coinvolti possono imparare dei modi nuovi per comunicare questi temi e parlarne con gli altri. La finalità è quella di coinvolgere sempre di più altre realtà per parlare di ambiente e della sua tutela”.

Quali sono i suoi desideri per il futuro in riguardo alla tutela di questi cetacei e dell’ecosistema in generale?

“Nel Mar Mediterraneo esiste una specifica area naturale marina protetta di interesse internazionale per la tutela dei mammiferi marini, chiamata proprio ‘Santuario per i mammiferi marini’. Auspico che, si arrivi sempre più ad una spiccata sensibilizzazione in merito all’importanza e alla salvaguardia delle balene, creature intelligentissime che vivono in un ambiente molto più importante del nostro. Dobbiamo imparare ad ascoltare e creare una sensibilità nuova su questo tema”.