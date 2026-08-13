Allarme Pmi: sempre meno credito e sempre più caro

Le pmi (piccole e medie imprese) sono aziende che hanno meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro. Insieme alle microimprese, rappresentano circa il 99% del tessuto produttivo nazionale. Per le pmi “sempre meno credito e sempre più caro”. Dal 2019 “i prestiti alle piccole imprese si sono ridotti di 34 miliardi di euro, con una flessione del 25,9%, mentre per le imprese artigiane la contrazione raggiunge il 39,3%”. E aumenta il costo: “A fronte di un tasso medio annuo del 4,97% applicato alle imprese” le pmi “sostengono tassi che variano dal 6,5% della Provincia autonoma di Bolzano fino al 10,6% della Sardegna”. Le stime sono di Confartigianato che lascia un grido di allarme. “È una situazione – evidenzia il presidente, Marco Granelli – che penalizza il cuore del nostro sistema produttivo, ne riduce la capacità di investire, innovare e creare occupazione”. Nell’analisi di Confartigianato la stretta è peggiorata ancora nei primi mesi di quest’anno. “La tendenza negativa della contrazione dei prestiti continua anche nel 2026- puntualizza Granelli-. Secondo gli ultimi dati disponibili, riferiti a marzo, i prestiti alle piccole imprese registrano un’ulteriore flessione del 4,3%, peggiorando rispetto al -4,0% rilevato alla fine del 2025. Ancora più marcata la contrazione per le imprese artigiane, che arriva al -8,8%”. Sul territorio a marzo 2026 le maggiori diminuzioni dei finanziamenti alle piccole imprese si registrano in Valle d’Aosta (-9,9%), Marche (-7,1%), Liguria (-6,6%), Toscana (-6,4%), Veneto (-5,5%), Umbria (-5,5%) e Friuli Venezia Giulia (-5,2%). Contrazioni più contenute si osservano invece nel Lazio (-2,3%), in Sicilia (-2,4%) e in Puglia (-3,2%).

Ostacoli-pmi

I Confidi (consorzi di garanzia collettiva dei fidi) sono enti senza scopo di lucro formati da piccole e medie imprese o liberi professionisti. Il loro scopo principale è fare da garante verso le banche, aiutando i soci a ottenere prestiti e finanziamenti a condizioni migliori. Sul fronte del costo del denaro, rileva Confartigianato, è il Mezzogiorno a presentare le condizioni più penalizzanti. A marzo 2026 i tassi di interesse più elevati per le piccole imprese si registrano in Sardegna (10,6%), Calabria (10,5%), Basilicata (9,8%), Sicilia (9,8%), Molise (9,8%) e Puglia (9,6%). Le condizioni meno onerose si rilevano invece nella Provincia autonoma di Bolzano (6,5%), nella Provincia autonoma di Trento (7,3%), in Emilia-Romagna (7,2%) e nel Lazio (7,4%). “La nostra rilevazione conferma come la stretta monetaria continui a produrre effetti particolarmente gravosi sulle micro e piccole imprese- osserva Granelli-. Per questo è fondamentale il ruolo che dovrà giocare la nuova Artigiancassa per offrire risposte immediate e puntuali alle esigenze creditizie degli artigiani e delle piccole imprese, oltre al rafforzamento degli strumenti di garanzia e dei Confidi. Affinché le piccole imprese possano continuare a investire, crescere e contribuire alla competitività del Paese”. Intanto tra il 2026 e il 2028, il 76% delle medie imprese investirà in digitale e il 73% in green. Ma tre imprese su quattro si scontrano con almeno un ostacolo nel portare avanti gli investimenti in digitalizzazione e sostenibilità ambientale. A frenare sono soprattutto gli elevati costi iniziali da sostenere, indicati dal 41,2% delle medie imprese. Seguono l’incertezza normativa (34%) e la necessità di destinare risorse ad altre priorità aziendali (32,5%). Si intitola “Le medie imprese italiane tra continuità e trasformazione: governance, capitale umano e geopolitica”. Ed è il report realizzata da Unioncamere, dall’Area Studi di Mediobanca e dal Centro Studi Tagliacarne.

Investimenti

“Il nucleo del quarto capitalismo italiano continua a registrare buone performance, anche se dopo anni di crescita sostenuta sembra rallentare il passo – ha spiegato Gaetano Fausto Esposito, direttore generale del Centro Studi Tagliacarne – ne sono un esempio concreto gli investimenti nella doppia transizione che, tra il 2026 e il 2028, interesseranno una quota di imprese leggermente inferiore rispetto al triennio precedente, quando coinvolgevano l’84% delle medie imprese sul fronte digitale e il 77% su quello green. Nonostante il rallentamento, la propensione agli investimenti resta nettamente superiore alla media delle pmi che investiranno entro i prossimi 3 anni nel 47% dei casi nel digitale e nel 46% nella sostenibilità ambientale”. Le medie imprese, sottolinea Esposito, “restano un pilastro dello sviluppo del Paese, ma finora non hanno beneficiato di politiche dedicate. Per sostenerne la crescita servono interventi mirati che favoriscano una maggiore apertura manageriale e l’evoluzione della governance“.