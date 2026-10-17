Un mismatch che penalizza un intero comparto. Un problema che rende difficile far incontrare domanda e offerta. Tra le cause principali l’esperienza non in linea (69%) è il fattore determinante, con candidati spesso privi delle competenze specifiche richieste dalla mansione. Inoltre incide il calo demografico giovanile: la contrazione numerica delle nuove generazioni riduce alla base il pool di lavoratori disponibili per il settore, secondo i dati di Confcommercio. Poi il gap informativo e di comunicazione: le informazioni scambiate tra datori di lavoro e candidati risultano spesso imprecise o incomplete, ostacolando la fase di selezione. La mancata risposta ai contatti: in molti processi di recruiting (anche tramite intelligenza artificiale), una percentuale significativa di candidati non risponde ai primi messaggi di pre-selezione. L’Ia nel recruiting: utilizzata per filtrare e velocizzare l’incontro tra i profili e le esigenze dei ristoranti, sebbene resti il nodo della reattività dei candidati. L’orientamento e la formazione: maggiore dialogo tra scuole alberghiere, associazioni di categoria (come Fipe-Confcommercio) e imprese per allineare la preparazione scolastica alle reali necessità operative della cucina e della sala.