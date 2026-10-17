Sociale

Allarme mismatch nella ristorazione: “5 mesi per trovare un cuoco”

Sos della Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe): "Difficoltà anche per le altre posizioni, spesso mancano i candidati"

Di Giacomo Galeazzi
mismatch
Cuoco (@ zoli gy da Pixabay)
Un mismatch che penalizza un intero comparto. Un problema che rende difficile far incontrare domanda e offerta. Tra le cause principali l’esperienza non in linea (69%) è il fattore determinante, con candidati spesso privi delle competenze specifiche richieste dalla mansione. Inoltre incide il calo demografico giovanile: la contrazione numerica delle nuove generazioni riduce alla base il pool di lavoratori disponibili per il settore, secondo i dati di Confcommercio. Poi il gap informativo e di comunicazione: le informazioni scambiate tra datori di lavoro e candidati risultano spesso imprecise o incomplete, ostacolando la fase di selezione. La mancata risposta ai contatti: in molti processi di recruiting (anche tramite intelligenza artificiale), una percentuale significativa di candidati non risponde ai primi messaggi di pre-selezione. L’Ia nel recruiting: utilizzata per filtrare e velocizzare l’incontro tra i profili e le esigenze dei ristoranti, sebbene resti il nodo della reattività dei candidati. L’orientamento e la formazione: maggiore dialogo tra scuole alberghiere, associazioni di categoria (come Fipe-Confcommercio) e imprese per allineare la preparazione scolastica alle reali necessità operative della cucina e della sala.
Foto di Kei Scampa: https://www.pexels.com/it-it/foto/cibo-salutare-ristorante-cena-4702633/

Mercato del lavoro

In Italia i consumi fuori casa e il comparto della ristorazione generano un valore di circa 100 miliardi di euro all’anno, con un impatto complessivo sulla filiera estesa (inclusi indotto e turismo) che arriva a circa il 10% del PIL nazionale. In Sardegna il 47% delle assunzioni programmate dalle imprese riguarda profili difficili da reperire, con criticità che interessano turismo, servizi, edilizia e competenze digitali. Per Fipe Confcommercio si tratta di un problema strutturale. “Il nostro settore – spiega l’associazione – ha delle criticità e non abbiamo interesse a nasconderle. Ma proprio per questo dobbiamo capire fino in fondo perché oggi tante imprese che cercano personale non riescano a trovarlo. Il mercato del lavoro è cambiato e servono strumenti nuovi per rispondere a esigenze nuove“. Sul fronte delle retribuzioni, Fipe richiama il contratto collettivo nazionale dei Pubblici Esercizi, sottoscritto con Filcams, Fisascat e Uiltucs. Dal primo giugno 2026 il minimo contrattuale è pari a 1.693 euro lordi mensili per il quarto livello e 1.390 euro per il settimo livello. Un dato che, sottolinea l’associazione, deve essere letto insieme alla struttura dell’occupazione. Il 59% dei dipendenti del settore lavora part-time. Il 60,5%, invece, ha un contratto a tempo indeterminato. Diverso è il caso di chi non rispetta le regole. “Retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali o ore lavorate e non pagate sono violazioni che devono essere segnalate, accertate e sanzionate”. Su questo, per Fipe, “non possono esserci ambiguità“.
cucina
Foto di Mikhail Nilov: https://www.pexels.com/it-it/foto/cibo-italiano-pizza-ristorante-6969962/

Mismatch Fipe

Allo stesso tempo è cresciuta la quantità di lavoro necessaria per produrre valore. Rispetto al 2019 le ore lavorate sono aumentate dell’11%, a fronte di una crescita del valore aggiunto del 3,1%, con una produttività oraria inferiore di sette punti. In Sardegna il settore conta 4.801 imprese con dipendenti, con una media di 5,6 addetti per azienda. “Un’impresa ha tutto l’interesse a trattenere un lavoratore preparato, farlo crescere e investire sulla sua professionalità. Quando una persona se ne va, non si perde soltanto un dipendente. Si perdono esperienza, formazione, qualità del servizio e competitività. Non crediamo che lavoratori e imprenditori debbano essere messi gli uni contro gli altri. La ristorazione funziona soltanto se si fa squadra – fa sapere la Fipe -. La sfida è rendere il lavoro più attrattivo e sostenibile e, nello stesso tempo, mettere le imprese nelle condizioni di continuare a creare occupazione. È su questo che vogliamo confrontarci con le organizzazioni sindacali”. In Sardegna per trovare un cuoco possono servire quasi cinque mesi. E, in una terra a forte vocazione turistica, quando un’impresa della ristorazione non riesce a coprire una posizione, in due casi su tre il problema non è la preparazione insufficiente di chi si presenta: mancano i candidati. Sono i dati che emergono dal rapporto Excelsior di Unioncamere. Il mismatch nella ristorazione è il divario tra i lavoratori che cercano un’occupazione e le figure professionali richieste dai locali. 
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