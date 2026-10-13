Il mercato del lavoro attraversa una profonda riorganizzazione, guidata dal duplice impatto della transizione ecologica e dell’intelligenza artificiale. A delineare questo scenario è il nuovo libro “Green jobs. Come transizione ecologica e intelligenza artificiale stanno cambiando il lavoro”, firmato da Tessa Gelisio e Marco Gisotti per Edizioni Ambiente. Basandosi sulle rilevazioni del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere mansioni ripetitive e i profili impiegatizi tradizionali, la transizione verde stimola la ricerca di figure tecniche e interdisciplinari. Attraverso cento schede tecniche dedicate a professioni consolidate ed emergenti, il libro illustra come la sostenibilità rappresenti ormai una matrice trasversale che interessa settori cardine quali l’edilizia, l’energia, la logistica e i servizi. Ne emerge un quadro documentato e privo di retorica, concepito come bussola orientativa per comprendere i percorsi formativi strategici e le competenze operative richieste per governare questo cambiamento occupazionale. L’opera si distingue per una marcata longevità nel panorama editoriale. Un vero in corso. , il volume analizza un fabbisogno compreso tra 3,3 e 3,7 milioni di occupati entro il 2030, evidenziando il divario tra domanda e offerta di competenze. Se l’automazione tende a erodere lee i profili impiegatizi tradizionali, la transizione verde stimola la ricerca di figure tecniche e interdisciplinari. Attraverso cento schede tecniche dedicate a professioni consolidate ed emergenti, il libro illustra come la sostenibilità rappresenti ormai una matrice trasversale che interessa settori cardine quali l’edilizia, l’energia,. Ne emerge un quadro documentato e privo di retorica, concepito come bussola orientativa per comprendere i percorsi formativi strategici e le competenze operative richieste per governare questo cambiamento occupazionale. L’opera si distingue per unanel panorama editoriale. Un vero ever green presente con continuità in libreria da quasi diciotto anni, giunge alla sua quarta edizione, costantemente aggiornata dal 2009 a oggi per interpretare le trasformazioni socio-economiche Così l’Ai cambia l’occupazione.

Ai e Green Job

I Green Jobs (lavori verdi) sono tutte quelle occupazioni in agricoltura, nell’industria, nei servizi e nella pubblica amministrazione che contribuiscono a preservare o riqualificare la qualità dell’ambiente e a ridurre l’impatto ecologico delle attività umane. Professioni orientate a ridurre il consumo di energia e materie prime, limitare le emissioni di gas serra, minimizzare i rifiuti e proteggere gli ecosistemi. Secondo i dati Unioncamere, la richiesta di competenze green in Italia coinvolge milioni di lavoratori, coprendo una grossa fetta delle nuove assunzioni previste da imprese e pubblica amministrazione. È possibile consultare annunci specifici e orientarsi nel settore tramite piattaforme come Greenjobs.it. Ecco le principali figure professionali nei Green Jobs: con percorso universitario o tecnico specialistico. Energy Manager: gestisce e ottimizza i consumi energetici di aziende ed enti. Ingegnere ambientale-energetico: progetta impianti da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, BESS), bonifiche e soluzioni di efficienza. Sustainability Manager: disegna e monitora le strategie di sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa (ESG). Mobility Manager: organizza la mobilità sostenibile del personale (obbligatorio per aziende con più di 100 dipendenti). Giurista o avvocato ambientale: Si occupa di conformità normativa, autorizzazioni e diritto ambientale. Green Materials Engineer-Eco-designer: sviluppa materiali innovativi, riciclabili o a basso impatto per l’edilizia e il packaging. Senza obbligo di laurea (professioni tecniche e artigianali). Tecnico installatore di impianti a basso impatto (fotovoltaico, termico, pompe di calore). Idraulico e posatore di tubazioni specializzato in sistemi idrici efficienti. Esperto in demolizione per il recupero e la separazione dei materiali. Tecnico della sicurezza sul lavoro e della prevenzione ambientale.

Valore Ai

Quanto produce davvero l’intelligenza artificiale quando entra nelle imprese e, soprattutto, dove finiscono i guadagni di produttività? È la domanda da cui parte il Comitato per l’economia dell’intelligenza artificiale, istituito al Cnel e presieduto da Renato Brunetta, con Rosario Cerra, presidente del Centro Economia Digitale, come coordinatore scientifico. A illustrarne obiettivi e metodo sono gli stessi Brunetta e Cerra: “Il dividendo dell’intelligenza artificiale”. La tesi riportata da Adnkronos è che mentre il confronto internazionale si concentra sulla potenza dei modelli, sulla loro velocità di sviluppo e sui rischi, resta ancora largamente da costruire una misura pubblica dei loro effetti sull’economia reale. Le statistiche, osservano, dicono quante imprese adottano l’AI, molto meno su cosa accade dopo. Quanto cresce la produttività, come cambia l’occupazione, quali effetti si producono sui salari e soprattutto come viene distribuito il valore creato. È su questo terreno che lavorerà il Comitato Cnel. Il decreto istitutivo gli affida la costruzione di una base pubblica di evidenze sugli effetti economici dell’intelligenza artificiale, distinta per territori, settori, dimensione delle imprese, genere e generazioni. Il Comitato non avrà funzioni regolatorie e produrrà un rapporto annuale per Parlamento e governo, un cruscotto di indicatori raccordato agli standard Ocse e note di evidenza. L’ambizione finale è arrivare dalla misura alla contrattazione. Brunetta e Cerra richiamano il Protocollo sulla politica dei redditi del 1993. Allora il parametro condiviso era l’inflazione programmata. Oggi, sostengono, occorre costruire un parametro pubblico attorno al valore generato dall’intelligenza artificiale.