Rafforzare la competitività delle imprese agroalimentari calabresi, favorire l’accesso a nuovi mercati nazionali e internazionali, creare opportunità commerciali attraverso incontri tra potenziali acquirenti e distributori, azioni di attrazione degli investimenti e valorizzazione delle produzioni di qualità. Sono questi i principali obiettivi dell’accordo di collaborazione istituzionale tra il dipartimento Agricoltura, Aree interne e Politiche di connessione territoriale della Regione Calabria e Unioncamere Calabria, presentato nella sala blu della Cittadella regionale, alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, e del presidente di Unioncamere Calabria, Pietro Falbo. “In questi anni – ha dichiarato l’assessore Gallo – abbiamo condotto un’efficace azione di promozione. Riqualificando l’immagine della nostra regione, che si è riposizionata sui mercati nazionali e internazionali grazie al brand Calabria Straordinaria”. Ora, ha aggiunto Gallo, “bisogna professionalizzare ulteriormente questa azione e lo facciamo anche attraverso il protocollo d’intesa con Unioncamere Calabria, che ci aiuterà, grazie alla rete delle Camere di commercio nazionali ed estere, a far raggiungere nuovi mercati ai nostri prodotti e a far crescere ulteriormente i risultati ottenuti. Abbiamo puntato su chi deve fare questo mestiere, vale a dire le Camere di commercio, che possono mettere a disposizione un sistema di relazioni nazionali e internazionali per far conoscere le nostre produzioni, individuare buyer qualificati e valorizzare quelle aziende che fanno bene i compiti a casa e che in questi anni sono fortemente cresciute in termini di qualità”. Calabria Straordinaria è il marchio ufficiale di promozione turistica, culturale e agroalimentare della Regione Calabria. Lanciato nel 2021, il brand ha l’obiettivo di riposizionare l’immagine della regione sui mercati nazionali e internazionali puntando su natura, cultura ed eccellenze enogastronomiche.

Focus Calabria

Il logo raffigura la Soldanella calabrese, un piccolo fiore che cresce spontaneamente sul territorio regionale. È stato scelto perché sintetizza semplicità, complessità, natura selvatica ed eleganza. Il marchio accompagna la regione nelle principali fiere internazionali (come BIT, TTG, Vinitaly e TuttoFood), nelle sponsorizzazioni sportive e nella promozione delle eccellenze agroalimentari ed enologiche. Oltre all’identità grafica, il brand identifica il portale turistico ufficiale Calabria Straordinaria e l’omonima app mobile, strumenti pensati per esplorare itinerari, eventi e “Marcatori Identitari Distintivi” (MID). L’uso del marchio è regolamentato dal Dipartimento Turismo e Marketing Territoriale della Regione Calabria ed è riservato a soggetti pubblici o privati che organizzano eventi, manifestazioni o iniziative in linea con la valorizzazione del territorio. Klaus Algieri è un imprenditore e dirigente istituzionale calabrese che ricopre ruoli di vertice nella rappresentanza del comparto turistico e commerciale regionale e nazionale. È presidente di Confcommercio Calabria, Confcommercio Cosenza, Camera di Commercio di Cosenza. E vicepresidente nazionale di Unioncamere. Imprenditore di terza generazione noto principalmente per il settore automobilistico, ha diversificato i propri investimenti anche nei comparti turistico, agricolo, immobiliare e assicurativo. Negli ultimi interventi pubblici e istituzionali sul settore turistico calabrese, Algieri ha posto l’accento su alcuni punti chiave. Destagionalizzazione e “turismi“. Promuove il superamento della sola stagione balneare estiva attraverso la valorizzazione di borghi storici, enogastronomia, turismo esperienziale, cammini religiosi e parchi naturali. Sostenibilità e rete territoriale. È promotore della Rete dei Parchi del Sud e di iniziative plastic free negli enti che presiede, sostenendo la necessità di fare squadra tra istituzioni, imprese e sistema camerale (come nel progetto Calabria in tour e nella formazione legata al turismo delle radici). Programmazione e innovazione. Sottolinea l’urgenza di una visione condivisa a lungo termine per trasformare i picchi stagionali in sviluppo economico stabile, puntando sulla formazione degli operatori, sulla messa in rete delle imprese e sull’uso dell’intelligenza artificiale per promuovere la destinazione.

Filo conduttore

La scorsa estate la Camera di Commercio di Cosenza ha portato nel cuore della capitale la Calabria che innova, produce cultura e costruisce relazioni. Nella suggestiva cornice di Terrazza Caffarelli, si è svolta la quinta edizione de “Il Terrazzo – Sapori di Calabria”. L’appuntamento annuale è dedicato alla promozione delle eccellenze del territorio attraverso un racconto che intreccia cultura, identità, enogastronomia e istituzioni. Ad aprire la serata è stato il segretario generale della Camera di Commercio di Cosenza, Erminia Giorno, che ha illustrato il significato dell’iniziativa, quest’anno dedicata a Bernardino Telesio e Tommaso Campanella, due figure simbolo del pensiero europeo e dell’identità culturale calabrese. Parola poi al Presidente Klaus Algieri, che ha evidenziato il filo conduttore scelto per questa quinta edizione. Dopo il racconto della Calabria attraverso i suoi paesaggi, protagonista dell’edizione 2025, quest’anno il viaggio si è spostato sul patrimonio immateriale della regione, ripercorrendo il pensiero di figure come Gioacchino da Fiore, Bernardino Telesio, Tommaso Campanella e Antonio Serra, accomunate dalla capacità di influenzare il pensiero europeo e di anticipare temi ancora oggi di grande attualità, dalla centralità della persona alla tutela dell’ambiente, fino al valore della ricchezza prodotta dai territori. “L’anno scorso – ha detto Algieri – abbiamo raccontato la Calabria attraverso i suoi luoghi; quest’anno abbiamo scelto di raccontarla attraverso un tema particolare: Quando i filosofi tornano a parlare. Perché la Calabria è anche una terra che ha contributo in maniera straordinaria alla costruzione del pensiero europeo. Se oggi parliamo di Agenda 2030, di tutela dell’ambiente e di sviluppo sostenibile, Telesio ci insegnava già secoli fa a osservare la natura per comprenderla e conservarla. Sono idee che hanno attraversato il tempo. Oggi il valore aggiunto è restare in Calabria, generare risorse qui e non altrove. È questa la Calabria che vogliamo raccontare. Una terra che troppo spesso è stata descritta per ciò che mancava, dimenticando ciò che da sempre rappresenta e continua a offrire al Paese e all’Europa”.