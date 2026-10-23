Acquisti verdi negli appalti pubblici: focus ambiente

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono requisiti ecologici e ambientali definiti dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Servono a indirizzare gli appalti della pubblica amministrazione verso modelli di sviluppo sostenibile . L’applicazione dei CAM è obbligatoria per tutte le stazioni appaltanti negli affidamenti pubblici di servizi, forniture e lavori. Tra gli obiettivi p romuovere il Green Public Procurement (acquisti verdi). Ridurre i consumi e gli impatti ambientali. Favorire l’economia circolare e l’uso di materiali riciclati. Lungo d ieci anni di Criteri Ambientali Minimi il Veneto ha saputo trasformare una sfida normativa in un’opportunità. L’ assessore al Bilancio e al Patrimonio Filippo Giacinti è intervenuto al Forum Acquisti Verdi Veneto. L’appuntamento è stato organizzato dalla Regione del Veneto in collaborazione con Venice Sustainability Foundation così da promuovere la cultura degli acquisti verdi. Un’occasione di confronto che annualmente riunisce istituzioni, imprese e società civile per promuovere modelli di produzione e consumo più rispettosi dell’ambiente e formare gli operatori sull’applicazione dei Cam. “Nel 2015 la Regione si era dotata di un proprio Piano d’Azione Regionale sugli Acquisti Verdi, il PAR GPP- spiega Giacinti-. C’era già la consapevolezza che la sostenibilità negli acquisti pubblici dovesse diventare una politica capace di incidere sui processi economici. Da allora abbiamo investito sulla formazione e sulla sensibilizzazione degli operatori delle pubbliche amministrazioni. Applicare correttamente i CAM, infatti, significa anche saperli tradurre in procedure, criteri e scelte concrete” .

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