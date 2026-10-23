Acquisti verdi negli appalti pubblici: focus ambiente

Priorità-ambiente
Green procurement
Il Green procurement (approvvigionamento verde) è la pratica aziendale o istituzionale che integra criteri di sostenibilità ambientale in tutte le fasi di acquisto di beni, servizi e lavori. Valuta l’impatto ambientale non solo sul prezzo d’acquisto iniziale, ma dall’estrazione delle materie prime fino alla produzione, all’uso e allo smaltimento finale (economia circolare). Tra gli obiettivi ridurre le emissioni di gas serra, diminuire i rifiuti, limitare le sostanze pericolose e favorire il risparmio energetico e l’uso di fonti rinnovabili. Nel settore pubblico, il green procurement prende il nome di Green Public Procurement (GPP) e in Italia è un obbligo normativo. Sono i requisiti ambientali definiti dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) per le diverse categorie di appalti (es. edilizia, arredi, informatica, servizi di pulizia). Il Piano d’Azione Nazionale (PAN GPP) è la strategia nazionale che guida l’applicazione degli acquisti verdi nella pubblica amministrazione.