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Acquisti verdi negli appalti pubblici: focus ambiente

Di Giacomo Galeazzi
mobilità
Foto di K : https://www.pexels.com/it-it/foto/paesaggio-natura-acqua-foresta-2887792/
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono requisiti ecologici e ambientali definiti dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Servono a indirizzare gli appalti della pubblica amministrazione verso modelli di sviluppo sostenibile. L’applicazione dei CAM è obbligatoria per tutte le stazioni appaltanti negli affidamenti pubblici di servizi, forniture e lavori. Tra gli obiettivi promuovere il Green Public Procurement (acquisti verdi). Ridurre i consumi e gli impatti ambientali. Favorire l’economia circolare e l’uso di materiali riciclati. Lungo dieci anni di Criteri Ambientali Minimi il Veneto ha saputo trasformare una sfida normativa in un’opportunità. L’assessore al Bilancio e al Patrimonio Filippo Giacinti è intervenuto al Forum Acquisti Verdi Veneto. L’appuntamento è stato organizzato dalla Regione del Veneto in collaborazione con Venice Sustainability Foundation così da promuovere la cultura degli acquisti verdi. Un’occasione di confronto che annualmente riunisce istituzioni, imprese e società civile per promuovere modelli di produzione e consumo più rispettosi dell’ambiente e formare gli operatori sull’applicazione dei Cam. “Nel 2015 la Regione si era dotata di un proprio Piano d’Azione Regionale sugli Acquisti Verdi, il PAR GPP-  spiega Giacinti-. C’era già la consapevolezza che la sostenibilità negli acquisti pubblici dovesse diventare una politica capace di incidere sui processi economici. Da allora abbiamo investito sulla formazione e sulla sensibilizzazione degli operatori delle pubbliche amministrazioni. Applicare correttamente i CAM, infatti, significa anche saperli tradurre in procedure, criteri e scelte concrete” .
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Foto di AndreasAux da Pixabay

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Prosegue Giacinti: “Dieci anni fa l’introduzione dell’obbligo dei Criteri Ambientali Minimi (Cam) negli appalti pubblici rappresentava una sfida importante per le Pa e per il sistema delle imprese. Era una normativa innovativa, complessa e molto tecnica, che richiedeva competenze nuove e un cambiamento nel modo di progettare e gestire gli acquisti pubblici. Il Veneto ha scelto di non limitarsi ad applicare la norma, ma di accompagnare questo cambiamento, costruendo nel tempo strumenti, competenze e occasioni di confronto“. Aggiunge Giacinti: “In questi dieci anni la sostenibilità è ormai diventata una leva strategica per la competitività e numerose imprese hanno introdotto e consolidato sistemi di misurazione delle performance ambientali”.  Il percorso avviato dalla Regione ha avuto un riconoscimento al Forum Compraverde di Roma, con l’assegnazione del premio come “miglior politica GPP”, attribuito per il valore delle azioni realizzate e per la capacità di introdurre gli appalti innovativi in settori nuovi e strategici, utilizzando gli acquisti pubblici come leva di trasformazione verso modelli più sostenibili. In questo percorso si inserisce il Forum degli Acquisti Verdi Veneto, diventato dal 2018 un appuntamento annuale di aggiornamento e confronto sui temi del Green Public Procurement. Nello stesso anno è nato il Premio Compraverde, realizzato con la collaborazione di Unioncamere, ARPAV, Confindustria, Confartigianato e CNA Veneto, che ha consentito di valorizzare negli anni le esperienze più significative realizzate da stazioni appaltanti e imprese. Dal 2024 il riconoscimento alle stazioni appaltanti è stato sostituito da un’attestazione di merito destinata agli enti strumentali regionali, mentre è stata mantenuta e articolata in diversi ambiti la valorizzazione delle esperienze delle imprese. 
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Credit: UFFICIO IMAGOECONOMICA

Green procurement

Il Green procurement (approvvigionamento verde) è la pratica aziendale o istituzionale che integra criteri di sostenibilità ambientale in tutte le fasi di acquisto di beni, servizi e lavori. Valuta l’impatto ambientale non solo sul prezzo d’acquisto iniziale, ma dall’estrazione delle materie prime fino alla produzione, all’uso e allo smaltimento finale (economia circolare). Tra gli obiettivi ridurre le emissioni di gas serra, diminuire i rifiuti, limitare le sostanze pericolose e favorire il risparmio energetico e l’uso di fonti rinnovabili. Nel settore pubblico, il green procurement prende il nome di Green Public Procurement (GPP) e in Italia è un obbligo normativo. Sono i requisiti ambientali definiti dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) per le diverse categorie di appalti (es. edilizia, arredi, informatica, servizi di pulizia). Il Piano d’Azione Nazionale (PAN GPP) è la strategia nazionale che guida l’applicazione degli acquisti verdi nella pubblica amministrazione.

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