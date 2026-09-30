Le realtà più all’avanguardia dei due Paesi si sono confrontate per tracciare le future linee di collaborazione nei comparti della difesa, delle tecnologie dual-use e dell’economia del mare. L’iniziativa si è inserita in un contesto macroeconomico di forte espansione per entrambi i Paesi. In Italia, i risultati dell’ultima analisi settoriale sul comparto underwater hanno evidenziato un fatturato complessivo di 30,5 miliardi di euro, un valore aggiunto pari a 7,3 miliardi e l’impiego di 63.458 addetti altamente specializzati. Il settore è coordinato dal Polo Nazionale della Dimensione Subacquea (PNS) della Spezia ed è sostenuto dalla legge numero 9 del 2026 per favorire l’inserimento delle piccole e medie imprese (pmi) nella filiera della difesa subacquea europea. Sul fronte belga, uno studio IDEA Consult evidenzia come la Blue Economy sviluppi circa 15,4 miliardi di euro di valore aggiunto annuo e impieghi oltre 176 mila. Il valore complessivo superiore a 48 miliardi di euro e una crescita del 26% nel triennio. Sul piano operativo, la giornata è stata strutturata per garantire il massimo livello di interazione diretta tra le parti.

I lavori hanno preso il via con una Welcoming Session istituzionale che ha visto gli interventi del ceo di Blue Cluster Piet Opstaele, del sindaco di Ostenda John Crombez, dell’ambasciatore d’Italia in Belgio Federica Favi, del direttore per il Benelux dell’Agenzia ICE Tindaro Paganini e del responsabile dell’Ufficio di Bruxelles, Sergio Jesi. Insieme ai rappresentanti delle agenzie belghe Flanders Investment & Trade (FIT) e hub.Brussels e dell’associazione industriale Belgian Security & Defence Industry (BSDI) che hanno collaborato all’iniziativa. A seguire, le presentazioni tecniche del contrammiraglio Giulio Marino Cappelletti (direttore della Struttura Operativa del PNS), del contrammiraglio Carl Gillis (capo relazioni internazionali della Marina Belga) e dei ricercatori della Royal Military Academy Sonia Papili e Andrea Arlotta.