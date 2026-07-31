Sociale

A scuola di competenze tecniche e strategiche: Smash or Pass

Il format utilizza esempi reali tratti dai social network per mostrare a studenti e studentesse come ogni contenuto digitale sia il risultato di precise scelte

Di Giacomo Galeazzi
scuola
Foto SiCamera

La scuola come capo di addestramento per gli imprenditori di domani. Smash or Pass è il bootcamp dedicato all’educazione digitale. Alle competenze STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). All’orientamento professionale degli studenti delle scuole secondarie superiori, a partire dal terzo anno, e degli iscritti alle ITS Academy. Dopo aver coinvolto complessivamente 3 mila studenti, di cui oltre 1.300 ragazze, il progetto torna in autunno. Con due nuovi appuntamenti, in programma il 16 e il 23 ottobre. Gli incontri si svolgeranno online dalle 10 alle 12 e 30. Il format utilizza esempi reali tratti dai social network per mostrare a studenti e studentesse come ogni contenuto digitale sia il risultato (oltreché del lavoro di differenti figure professionali) di precise scelte. Ossia decisioni che riguardano linguaggio, immagini, target, obiettivi e strategia . Attraverso l’analisi guidata dei contenuti, lo scrolling quotidiano diventa quindi un’occasione per sviluppare una lettura più consapevole della comunicazione digitale. Così da riconoscere le competenze tecniche e strategiche impiegate da content creator, imprese e brand.

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Foto di fancycrave1 da Pixabay

Digitale a scuola

Il nome del bootcamp riprende il trend social “Smash or Pass”, ribaltandone però la logica. Non si valuta ciò che è desiderabile, ma si individuano contenuti stereotipati, limitanti o distorsivi. Una particolare attenzione viene dedicata agli stereotipi di genere, ai pregiudizi impliciti e alla valorizzazione delle competenze digitali e Stem. Anche Smash or Pass è progettato ed erogato da Si.Camera nell’ambito del Piano nazionale per l’imprenditorialità femminile. Un’iniziativa finanziata con risorse del Pnrr. Promossa dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Realizzato da Invitalia in collaborazione con Unioncamere. Quattro le discipline Stem. La scienza ossia lo studio del mondo naturale e delle leggi che lo regolano attraverso esperimenti e osservazioni. La tecnologia cioè l’uso di strumenti digitali, computer e sistemi inventati dall’uomo per semplificare il lavoro e la vita di tutti i giorni. L’ingegneria ossia la capacità di progettare e costruire macchine, ponti, edifici e oggetti utili alla società. La matematica cioè il linguaggio dei numeri, del calcolo e della logica che serve a misurare e capire i fenomeni. A scuola, infatti, non si studiano solo formule a memoria, ma si impara a fare, creare e risolvere problemi concreti. Le aziende cercano molto personale formato in ambito scientifico: dall’informatica alla medicina Le competenze Stem sono fondamentali per sviluppare le  nuove tecnologie e l’Intelligenza artificiale. Così da affrontare sfide globali come la tutela dell’ambiente.

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Foto di Numan Ali su Unsplash

Orizzonte Ai

L’intelligenza artificiale è la capacità di un computer di imitare l’intelligenza umana, imparando dai dati, risolvendo problemi e prendendo decisioni in autonomia. Non si tratta di un vero cervello che pensa, ma di un programma che usa la matematica e le informazioni per compiere azioni intelligenti. Si può usare l’intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni per organizzare la propria routine, scrivere e correggere testi. Oppure per studiare o cercare informazioni complesse. Un esempio di intelligenza artificiale è costituito dai chatbot conversazionali, dai sistemi di raccomandazione e dagli assistenti vocali. Questi programmi informatici usano dati e modelli matematici per imitare il pensiero umano, capire il linguaggio e risolvere problemi in autonomia. Alcuni tipi di intelligenza artificiale esistono da più di 50 anni. Però i progressi nella potenza dei computer, la disponibilità di enormi quantità di dati e lo sviluppo di nuovi algoritmi hanno portato a grandi balzi in avanti nella tecnologia negli ultimi anni. Il computer cerca collegamenti e regole per capire cosa fare, proprio come fa un bambino che impara dagli errori.

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