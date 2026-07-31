La scuola come capo di addestramento per gli imprenditori di domani. Smash or Pass è il bootcamp dedicato all’educazione digitale. Alle competenze STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). All’orientamento professionale degli studenti delle scuole secondarie superiori, a partire dal terzo anno, e degli iscritti alle ITS Academy. Dopo aver coinvolto complessivamente 3 mila studenti, di cui oltre 1.300 ragazze, il progetto torna in autunno. Con due nuovi appuntamenti, in programma il 16 e il 23 ottobre. Gli incontri si svolgeranno online dalle 10 alle 12 e 30. Il format utilizza esempi reali tratti dai social network per mostrare a studenti e studentesse come ogni contenuto digitale sia il risultato (oltreché del lavoro di differenti figure professionali) di precise scelte. Ossia decisioni che riguardano linguaggio, immagini, target, obiettivi e strategia . Attraverso l’analisi guidata dei contenuti, lo scrolling quotidiano diventa quindi un’occasione per sviluppare una lettura più consapevole della comunicazione digitale. Così da riconoscere le competenze tecniche e strategiche impiegate da content creator, imprese e brand.

Digitale a scuola

Il nome del bootcamp riprende il trend social “Smash or Pass”, ribaltandone però la logica. Non si valuta ciò che è desiderabile, ma si individuano contenuti stereotipati, limitanti o distorsivi. Una particolare attenzione viene dedicata agli stereotipi di genere, ai pregiudizi impliciti e alla valorizzazione delle competenze digitali e Stem. Anche Smash or Pass è progettato ed erogato da Si.Camera nell’ambito del Piano nazionale per l’imprenditorialità femminile. Un’iniziativa finanziata con risorse del Pnrr. Promossa dal ministero delle Imprese e del Made in Italy. Realizzato da Invitalia in collaborazione con Unioncamere. Quattro le discipline Stem. La scienza ossia lo studio del mondo naturale e delle leggi che lo regolano attraverso esperimenti e osservazioni. La tecnologia cioè l’uso di strumenti digitali, computer e sistemi inventati dall’uomo per semplificare il lavoro e la vita di tutti i giorni. L’ingegneria ossia la capacità di progettare e costruire macchine, ponti, edifici e oggetti utili alla società. La matematica cioè il linguaggio dei numeri, del calcolo e della logica che serve a misurare e capire i fenomeni. A scuola, infatti, non si studiano solo formule a memoria, ma si impara a fare, creare e risolvere problemi concreti. Le aziende cercano molto personale formato in ambito scientifico: dall’informatica alla medicina Le competenze Stem sono fondamentali per sviluppare le nuove tecnologie e l’Intelligenza artificiale. Così da affrontare sfide globali come la tutela dell’ambiente.

Orizzonte Ai

L’intelligenza artificiale è la capacità di un computer di imitare l’intelligenza umana, imparando dai dati, risolvendo problemi e prendendo decisioni in autonomia. Non si tratta di un vero cervello che pensa, ma di un programma che usa la matematica e le informazioni per compiere azioni intelligenti. Si può usare l’intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni per organizzare la propria routine, scrivere e correggere testi. Oppure per studiare o cercare informazioni complesse. Un esempio di intelligenza artificiale è costituito dai chatbot conversazionali, dai sistemi di raccomandazione e dagli assistenti vocali. Questi programmi informatici usano dati e modelli matematici per imitare il pensiero umano, capire il linguaggio e risolvere problemi in autonomia. Alcuni tipi di intelligenza artificiale esistono da più di 50 anni. Però i progressi nella potenza dei computer, la disponibilità di enormi quantità di dati e lo sviluppo di nuovi algoritmi hanno portato a grandi balzi in avanti nella tecnologia negli ultimi anni. Il computer cerca collegamenti e regole per capire cosa fare, proprio come fa un bambino che impara dagli errori.