Un progetto in Alto Adige per conciliare vita e lavoro. L’obiettivo è trovare un equilibrio sostenibile tra impegni professionali, cura familiare, salute e tempo libero. Questo equilibrio passa sia da strategie personali e aziendali sia da strumenti normativi. Ogni anno a novembre si riuniscono a Bolzano quei datori di lavoro – in totale sono 120 – che nei mesi e negli anni precedenti si sono occupati delle possibilità di attuare una politica aziendale orientata alla famiglia e alle fasi della vita. Il processo è accompagnato dall’Agenzia per la famiglia della Provincia autonoma di Bolzano e dal Servizio “Impresa che concilia lavoro e famiglia” della Camera di commercio di Bolzano. “Se esaminiamo l’ultima indagine sui giovani in Alto Adige, notiamo che la famiglia continua ad avere un’importanza fondamentale per loro – ha sottolineato l’assessora provinciale alla famiglia, Rosmarie Pamer, in occasione della consegna dei certificati ai datori di lavoro che quest’anno hanno completato con successo una delle quattro fasi – Se vogliamo che i giovani vedano un futuro in Alto Adige, lavorino qui, mettano su famiglia e rimangano a lungo termine, allora dobbiamo anche creare le condizioni quadro che lo rendano possibile. A tal fine è necessario il coinvolgimento di tutti: politica, Comuni, istituti scolastici, servizi sociali e, in modo del tutto essenziale, anche i datori di lavoro”. In totale, 120 aziende, organizzazioni, cooperative (sociali) e altri datori di lavoro fanno parte della cerchia dei datori di lavoro certificati in Alto Adige con l’audit famigliaelavoro.

Progetto-supporto

“Di anno in anno aumenta il numero delle aziende che ottengono la certificazione audit famigliaelavoro. Ciò dimostra che le imprese altoatesine hanno integrato nella loro politica aziendale un approccio orientato alla famiglia e alle fasi della vita come elemento imprescindibile. Solo se famiglia e lavoro possono essere conciliati in modo ottimale, i collaboratori rimangono a lungo termine nell’azienda, garantendone così il successo”, ha commentato il presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner. Delle misure di conciliazione elaborate e attuate nell’ambito dell’audit beneficiano oltre 28.000 lavoratori (16.470 donne e 11.577 uomini) impiegati presso uno dei 120 datori di lavoro presenti in tutti i comprensori dell’Alto Adige. Una misura adottata in molte aziende è la regolamentazione flessibile dell’orario di lavoro o lo smart working: ne beneficiano circa 17.400 lavoratori e lavoratrici. Flessibilità e lavoro ibrido: sfrutta il lavoro agile o orari flessibili quando il ruolo lo consente, definendo confini chiari di disconnessione. Welfare e supporto: verifica benefit aziendali come banca ore, permessi, assistenza sanitaria o contributi per la famiglia e il benessere. Genitorialità: congedo di maternità e paternità obbligatorio, congedo parentale e trasformazione in part-time. Lavoro agile: accordo individuale per modalità flessibili di esecuzione della prestazione (Legge 81/2017). Assistenza e disabilità: tutele e permessi per lavoratori con disabilità o familiari da assistere (Legge 104/1992).

Welfare aziendale

Il welfare aziendale è l’insieme di beni, servizi, opere e agevolazioni che un’azienda offre ai propri dipendenti per migliorare la qualità della loro vita privata e lavorativa, integrando la normale retribuzione. Le iniziative si dividono principalmente in diverse aree di supporto. Benessere e salute: polizze sanitarie integrative, check-up medici e fondi di previdenza complementare. Famiglia e istruzione: rimborsi per asili nido, rette scolastiche, libri, università, centri estivi e borse di studio. Supporto al reddito e acquisti: buoni spesa, buoni pasto e fringe benefit (es. rimborsi per le utenze domestiche o voucher acquisti). Conciliazione vita-lavoro (Work-life balance): flessibilità oraria, smart working o permessi aggiuntivi. Tempo libero e cultura: abbonamenti a palestre, impianti sportivi, cinema, teatri e servizi di trasporto pubblico. Ecco i vantaggi per i dipendenti. Zero tasse e contributi: i beni e i servizi di welfare non concorrono a formare il reddito imponibile. Questo significa che il dipendente riceve il 100% del valore stanziato senza trattenute IRPEF o contributi previdenziali. Conversione del Premio di Risultato: in molti contratti (CCNL o accordi di secondo livello) è possibile scegliere di convertire il premio di produzione in welfare, spesso ottenendo dall’azienda anche una maggiorazione extra sul credito riconosciuto. Ottimizzazione dei costi (deducibilità): i costi sostenuti per i piani di welfare sono totalmente deducibili dal reddito d’impresa e non generano oneri contributivi aggiuntivi (come INPS o INAIL). Clima aziendale e retention: aiuta ad attrarre nuovi talenti (talent attraction), a ridurre il turnover e l’assenteismo, aumentando la motivazione e la produttività del team. Regola della generalità: per mantenere i vantaggi fiscali, le misure devono essere offerte alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di lavoratori (non possono essere concesse come bonus ad personam a singoli a discrezione, pena la perdita della detassazione).