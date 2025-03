che ripercorre le tappe più importanti de La Sicilia. Un viaggio nel tempo che culminerà con una cartolina postale e un annullo filatelico speciale realizzato da Poste Italiane, per rievocare quella prima pagina in bianco e nero che segnò l’inizio di una storia lunga decenni . Alle 11.30, dopo i saluti delle istituzioni, i quattro rettori degli atenei siciliani – Massimo Midiri (Unipa), Francesco Priolo (Unict), Paolo Scollo (Kore) e Giovanna Spatari (Unime) – si confronteranno con gli studenti delle scuole superiori in un talk dedicato al futuro della Sicilia . E de “La Sicilia” che oggi, attraverso il web, continua a diffondere l’attualità in modo virale.

Le firme che hanno attraversato queste pagine, ricorda l’Ansa, hanno lasciato un segno indelebile . Candido Cannavò, Giuseppe Fava, Giuseppe Giarrizzo, Indro Montanelli, Leonardo Sciascia, Luigi Sturzo. “ Penne” che hanno illuminato la coscienza di un popolo, rendendo il quotidiano una palestra di talento e un punto di riferimento per il giornalismo italiano . Oggi a Palazzo Biscari si celebra il compleanno di una realtà che, pur tra mille difficoltà, ha sempre guardato avanti. Simbolo di un legame indissolubile con il territorio, con la sua gente, con le trasformazioni politiche, sociali ed economiche che hanno attraversato i tempi. Appuntamento alle 10 al Circolo Unione con la mostra “80 anni” e la presentazione del libro che ripercorre le tappe più importanti de La Sicilia. Un viaggio nel tempo che culminerà con una cartolina postale e un annullo filatelico speciale realizzato da Poste Italiane, per rievocare quella prima pagina in bianco e nero che segnò l’inizio di una storia lunga decenni . Alle 11.30, dopo i saluti delle istituzioni, i quattro rettori degli atenei siciliani – Massimo Midiri (Unipa), Francesco Priolo (Unict), Paolo Scollo (Kore) e Giovanna Spatari (Unime) – si confronteranno con gli studenti delle scuole superiori in un talk dedicato al futuro della Sicilia . E de “La Sicilia” che oggi, attraverso il web, continua a diffondere l’attualità in modo virale.

Futuro

Il quotidiano guarda al futuro con la consapevolezza della sua autorevolezza e del suo ruolo nel panorama giornalistico. Essere un giornale di riferimento significa non soltanto raccontare la cronaca, ma anche stimolare il dibattito, difendere la verità e affrontare con coraggio le sfide della società. Nel suo 80esimo anniversario, “La Sicilia” non è solo il racconto del passato, ma una promessa per il futuro. Come sottolineato nel volume celebrativo curato dal direttore Antonello Piraneo e dal condirettore Domenico Ciancio Sanfilippo, il giornale è destinato a rimanere un punto fermo nell’informazione siciliana, continuando a raccontare con passione questa terra straordinaria. “ Questa grande e piccola Storia non sempre riusciamo a leggerla sui libri. Spesso è troppo vicina a noi perché possa entrare nei manuali su cui studiano le nuove generazioni. Eppure oggi abbiamo, grazie alla tecnologia, un’opportunità straordinaria. Con un semplice clic possiamo far riemergere dall’oblio episodi dimenticati del nostro passato o scoprire come i contemporanei li hanno vissuti o raccontati – spiega la testata-. La digitalizzazione dell’Archivio Storico del quotidiano “La Sicilia” permette questo piccolo miracolo: ci consente di accedere a 75 anni di storia contemporanea attraverso il racconto delle firme del giornale, a volte note al grande pubblico (come, per citarne alcune, Candido Cannavò, Nino Milazzo, Livio Messina, Alfio Russo, Renzo Di Stefano, Giuseppe Fava, Tony Zermo, Domenico Tempio) a volte assurte alla notorietà solo per uno scoop, come Enzo Asciolla”.

Piccola, grande storia