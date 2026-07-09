L’eredità spirituale del vescovo Enrique Angelelli all’Argentina di oggi. Il vescovo Enrique Angelelli, in occasione della sua “visita ad limina” a Roma nell’ottobre 1974, fu incoraggiato da Paolo VI a continuare la sua opera. E a fare gesti pubblici di clemenza per agevolare la pacificazione degli animi. Nel 1976, dopo il colpo di stato militare, la persecuzione verso lui e i suoi collaboratori divenne sempre più esplicita e violenta. Con l’arresto di diversi sacerdoti e l’adozione di provvedimenti tesi ad ostacolare il suo servizio pastorale. Il 4 agosto 1976, pochi giorni dopo aver celebrato il funerale dei martiri Carlo di Dio Murias e Gabriele Longueville, nei pressi di Punta de los Llanos, il presule si trovò coinvolto in un incidente automobilistico mortale. Il 4 luglio 2014, il Tribunale penale argentino emise la sentenza in cui fu riconosciuta la natura dolosa di tale incidente, organizzato all’epoca dalla giunta militare. La dittatura argentina fu chiamata dal regime “processo di riorganizzazione nazionale” e governò il Paese dal 1976 al 1983. Instaurata tramite un colpo di stato il 24 marzo 1976 la giunta guidata da Jorge Rafael Videla impose una politica del terrore. 30 mila i “desaparecidos”: vittime di sequestri, torture e sparizioni forzate nei centri di detenzione clandestini. Il buio più buio per l’Argentina, caratterizzato da una sistematica violazione dei diritti umani. Fino all’eliminazione fisica di oppositori, sindacalisti, intellettuali e studenti. La repressione si spinse fino al rapimento di centinaia di bambini, sottratti illegalmente alle famiglie dei prigionieri politici. Tra le azioni più atroci del regime i “voli della morte” durante i quali i prigionieri venivano gettati vivi nell’oceano da aerei militari.

Memoria-Argentina

Il vescovo di La Rioja, Dante Braida condivide con l’agenzia missionaria vaticana Fides una riflessione. E’ incentrata sul significato della commemorazione della morte dei martiri della diocesi argentina a 50 anni dal loro assassinio. Spiega il presule: “Quest’anno ricordiamo l’assassinio del vescovo Enrique Angelelli, dei sacerdoti Murias e Longueville, e del marito e padre Wenceslao Pedernera. Questa memoria ci porta a riconoscere la generosa offerta delle loro vite. Oggi dobbiamo attingere alla sorgente di vita e di insegnamenti che ci hanno lasciato. Sono stati testimoni di misericordia, particolarmente vicini e sensibili a coloro che ne avevano più bisogno”. Il vescovo Braida presiede la Pastorale Sociale Argentina e aggiunge: “Come quel tempo aveva bisogno di martiri, questo tempo in cui viviamo ha bisogno del nostro generoso impegno”. Ecco la via per “superare la tentazione dell’individualismo ed essere incoraggiati da sogni comuni”. Così da promuovere “comunità più aperte e inclusive per tutti coloro che sono senza speranza nella vita”. E che “hanno bisogno di sperimentare la misericordia di Dio attraverso semplici e empatiche relazioni con gli altri”. L’esigenza è quella di “incoraggiare a camminare insieme in uno spirito di maggiore comprensione e pazienza. Accettandoci a vicenda nelle nostre differenze. E valorizzandoci per le nostre capacità”. L’obiettivo è “promuovere una vita di preghiera a tutte le età e in ogni situazione di vita. In modo da trovare il vero significato della nostra esistenza nell’incontro con il Signore”.

Impegno cristiano

Prosegue monsignor Braida: “Il vescovo Angelelli ci invita a vivere la nostra fede nella storia che si dispiega nelle nostre vite di oggi. E che continua a illuminare l’impegno cristiano contemporaneo. L’eredità dei martiri ci invita a ‘coltivare la dimensione sociale della fede’. E ad affrontare responsabilmente le sfide del presente. I padri Carlos e Gabriele hanno vissuto la Parola che avevano ascoltato nella quotidianità, negli aspetti semplici e ordinari di ogni giorno, al servizio degli altri. Ma lo hanno fatto anche con voce profetica quando è stato necessario denunciare abusi e minacce che mancavano di rispetto alla dignità umana“. Inoltre “eloquente” è il messaggio della vita di Venceslao Pedernera: “ha lavorato instancabilmente per un mondo più giusto. Nella formazione del matrimonio e della famiglia cristiana. Nella responsabilità dei suoi impegni sociali. E, in particolare, nella ricerca della giustizia nelle attività produttive che valorizzavano il lavoro dei lavoratori”. Alla fine della sua vita “la ricerca di giustizia si trasformò in una generosa effusione di misericordia verso coloro che non lo avevano compreso e lo avevano ucciso”. Il suo ultimo insegnamento: “Perdonate non odiate“. Un messaggio “colmo di una misericordia che è espressione della fede maturata nel corso della sua vita”. Vocazioni diverse e ciascuno, nel proprio cammino, “ci insegna a donarci completamente agli altri; in questo modo, la memoria che celebriamo è sincera”. Il vescovo di La Rioja invita la comunità della sua diocesi a “camminare insieme con spirito missionario. Sempre.” E chiede: “Quali sono le sfide che più ci troviamo ad affrontare in questo tempo? Quali realtà umane e sociali richiedono maggiormente un processo di liberazione? Come cresciamo come comunità di preghiera e come viviamo la nostra comunione?”.