L’Ue riduce i livelli dei contaminanti cancerogeni consentiti negli alimenti

Il cibo che mangiamo non è incontaminato. Questa, purtroppo, è una certezza. Ad ogni modo, la Commissione europea si muove nella direzione della promozione della salute alimentare. Per questo ha fissato nuovi livelli massimi di cadmio e piombo in un’ampia gamma di prodotti alimentari. Dal vino alle frattaglie, passando per il sale.

Le nuove misure si applicheranno dal 30 agosto per il livello massimo di piombo e dal 31 agosto per quello di cadmio.

“Sappiamo che una dieta malsana aumenta il rischio di cancro. La decisione odierna mira a mettere i consumatori in prima linea rendendo i nostri alimenti più sani e sicuri, come ci siamo impegnati a fare nel piano europeo per la lotta al cancro”, ha detto la commissaria Ue per la Salute, Stella Kyriakides. “Per alcuni alimenti – ha precisato la commissaria – saranno ridotti i livelli massimi di cadmio, contaminante ambientale cancerogeno, potenzialmente contenuto in alimenti come frutta, verdura, cereali e semi oleosi”. Al contempo, ha aggiunto, “saranno ridotti i livelli massimi di piombo in molti prodotti alimentari, compresi gli alimenti per lattanti e bambini. Saranno inoltre stabiliti nuovi livelli massimi di piombo per diversi prodotti alimentari come funghi selvatici, spezie e sale”.

La decisione arriva di comune accordo con gli Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e dopo diverse consultazioni con le aziende alimentari.

