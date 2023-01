Tre anni fa la Cina annunciò il primo decesso dovuto al Covid-19. All’epoca le autorità di Pechino collegarono quella prima morte a una forma di polmonite causata da un nuovo tipo di virus della stessa famiglia della Sars, la sindrome respiratoria acuta grave.

Di lì a poche settimane, il nuovo coronavirus arrivò in tutto il mondo, causando – ad oggi – oltre sei milioni e mezzo di morti, dei quali 2.160.000 in Europa. In Italia ci sono stai 185mila decessi.

Tre anni fa la Cina annunciò il primo decesso per Covid-19

Il Covid compie ufficialmente tre anni: era l’11 gennaio 2020 quando la Cina annunciò il primo decesso che all’epoca collegava a una forma di polmonite causata da un nuovo tipo di virus della stessa famiglia della Sars, la sindrome respiratoria acuta grave. Il primo focolaio, dissero allora le autorità di Pechino, era stato individuato nel dicembre 2019 nella città di Wuhan, nella provincia dell’Hubei.

La Commissione sanitaria locale affermò che fino a quel momento erano stati diagnosticati 41 casi con i sintomi della nuova polmonite: oltre alla prima vittima, 7 persone erano in gravi condizioni e due erano state dimesse.

La gran parte dei contagiati, aggiunse la Commissione in una nota online, lavorava in un mercato del pesce e di selvaggina della città. Di lì a poco il nuovo coronavirus apparve in tutto il mondo, causando miliardi di casi e milioni di morti, e costringendo tutti i Paesi a introdurre misure, più o meno severe, di distanziamento sociale, chiusure e lockdown.

Fonte: Ansa