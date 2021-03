Disidratazione della pelle: consigli e rimedi

Dopo aver escluso altre eventuali patologie, si può procedere ad individuare le cause scatenanti della disidratazione cutanea.

Come primo consiglio, è utile bere se possibile almeno 1,5 litri di acqua al giorno. Sarebbe bene inoltre evitare tutti quegli ambienti particolarmente surriscaldati, dal momento che incrementano l’evaporazione dell’acqua, e scegliere soltanto i prodotti non aggressivi per l’igiene cutanea (quindi optare per prodotti non detergenti e prodotti reidratanti).

I migliori prodotti per la pelle disidratata (viso e corpo) contengono un pH privo di tensioattivi troppo aggressivi per la cute. Le sostanze tensioattive sono in grado di abbassare la tensione superficiale di un liquido. Un ottimo rimedio consiste in due applicazioni quotidiane di crema idratante, dopo essersi lavati (ad esempio il viso o la parte del corpo interessata). In questo modo si potrà ripristinare la barriera cutanea per limitare la secchezza della pelle. Se poi ci si espone a freddo intenso o a forti raggi solari, è importante utilizzare una protezione adeguata.