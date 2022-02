Iss: “Rt a 0,93. Scende l’occupazione nelle intensive e nei reparti”

Scende il tasso di occupazione in terapia intensiva e nei reparti di area non critica. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale Iss

Scendono ancora, a livello nazionale, l’incidenza settimanale dei casi di Covid-19 e l’indice di trasmissibilità Rt. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale ministero della Salute-Iss.

📊Incidenza settimanale in diminuzione: 1362 casi su 100mila abitanti

📉Rt in calo a 0,93 vs 0,97

📉Occupazione intensive al 14,8%

Rt a 0,93

L’incidenza questa settimana è pari a 1362 ogni 100.000 abitanti contro 1823 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente, dati flusso ministero Salute. Nel periodo 12 gennaio-25 gennaio 2022, invece, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,93, in diminuzione rispetto alla settimana precedente (quando è stato pari a 0,97) e al di sotto della soglia epidemica.

Iss: “Scende l’occupazione nelle intensive e nei reparti”

Scende il tasso di occupazione in terapia intensiva e nei reparti di area non critica. Per le intensive è al 14,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 3 febbraio) rispetto al 16,7% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 27 gennaio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è al 29,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 3 febbraio) contro il 30,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 27 gennaio).

