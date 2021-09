Monitoraggio Iss: l’Rt scende a 0,92; l’incidenza cala a 64

Continua a scendere, nel periodo 18 – 31 agosto 2021, l’Rt medio nazionale calcolato sui casi sintomatici di Covid che è stato pari a 0,92 (range 0,79 – 1,02), al di sotto della soglia epidemica. La settimana precedente registrava un valore pari a 0,97.

Scende anche l’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti che passa, nel valore nazionale, da 74 della scorsa settimana a 64 di quest’ultima (periodo 3-9 settembre). E’ quanto emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale sull’epidemia da Covid-19 all’esame della cabina di regia e che verrà illustrato oggi.

Regioni a rischio moderato passano da 17 a 3

Tre Regioni e Province autonome – Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Provincia autonoma di Bolzano – risultano classificate a rischio moderato questa settimana. Le restanti 18 risultano classificate a rischio basso. La scorsa settimana erano invece 17 le Regioni a rischio moderato. Solo una la Provincia autonoma di Bolzano riporta un’allerta segnalata. Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza, scrive Ansa.

Copertura vaccinale e variante Delta

Nel monitoraggio viene, inoltre, ribadito che la circolazione della variante Delta è prevalente in Italia e nell’Unione Europea ed associata a un aumento nel numero di nuovi casi di infezione anche in Paesi con alta copertura vaccinale. Una più elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano quindi gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità.

La Sicilia resta gialla, le altre Regioni in zona bianca

I dati della bozza di monitoraggio Iss-Ministero della Salute all’esame della cabina di regia non segnalano situazioni di ulteriore peggioramento per l’isola che, nonostante alcune preoccupazioni nel giorni scorsi, non rischia un passaggio in zona arancione. Il miglioramento dei parametri ha messo al sicuro anche alcune altre Regioni come la Sardegna e la Calabria.

