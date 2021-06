L’insulina compie 100 anni: un premio per celebrare la scoperta

Il Leonard Award di Lilly prevede in palio 100 mila euro per migliorare l'accesso alle cure ai diabetici nei paesi poveri

Cento candeline per l’ormone insulina e un numero incalcolabile di vite di pazienti diabetici salvate dal 1921. E’ questo infatti l’anno della scoperta dell’ormone che regola la glicemia. In occasione del centesimo anniversario, Eli Lilly and Company – che ha avuto un ruolo fondamentale fin dalla scoperta della molecola – ha lanciato oggi in tutto il mondo il Leonard Award. Il premio è destinato a chi si è dedicato a migliorare la gestione del diabete attraverso pensieri e approcci innovativi. Verranno stanziati 100 mila euro per migliorare l’accesso alle cure, all’istruzione e alle medicine e forniture salvavita a bambini e giovani con diabete di tipo 1 nei Paesi con meno risorse.

Come candidarsi al Premio

Le candidature per il concorso verranno accettate fino al 31 agosto 2021 su Lilly.com/LeonardAward.

Il Leonard Award si ispira alla vita di Leonard Thompson, la prima persona con diabete ad essere curata con l’insulina nel 1922, e celebra i risultati attuali nella comunità del diabete. Il premio è aperto alle seguenti categorie:

teenager e giovani dai 18 ai 25 anni,

caregivers,

medici (endocrinologo, pediatra, medico di medicina generale), r

ricercatori,

educatori

infermieri.

Saranno selezionati cinque vincitori – uno per ogni categoria – grazie ai quali Lilly donerà 20 mila dollari ciascuno (100.000 dollari in totale) a Life for a Child, organizzazione no-profit dedicata proprio a fornire l’accesso alle cure, all’istruzione e alle medicine e forniture salvavita a bambini e giovani con diabete di tipo 1 nei Paesi poveri.

