Un farmaco antiartrite per malati a rischio complicanze da Covid

L’Agenzia europea del farmaco (Ema) ha avviato l’esame per estendere l’utilizzo del farmaco Kineret (anakinra) – attualmente indicato in pazienti adulti per il trattamento dei segni e dei sintomi dell’artrite reumatoide – per il trattamento della Covid-19. Questo per i pazienti con polmonite che sono a rischio di sviluppare complicanze respiratorie gravi. Lo rende noto la stessa Ema.

Kineret è un farmaco immunosoppressore autorizzato per il trattamento di varie condizioni infiammatorie, tra le quali l’artrite reumatoide. Il suo principio attivo, anakinra, blocca l’attività dell’interluchina 1, un messaggero chimico coinvolto nei processi immuni che conducono alle infiammazioni. Si pensa, come scritto sul sito dell’Ema, che il farmaco potrebbe aiutare a ridurre l’infiammazione ed il danno ai tessuti associati a Covid-19. L’Ema esaminerà i risultati di due studi in corso su pazienti ospedalizzati. La valutazione finale è attesa entro ottobre.

