Saturimetro presente in meno del 10% delle famiglie, mentre dovrebbe essere come il termometro

La pandemia legata al Covid ha fatto emergere l’importanza di valutare l’ossigenazione del sangue per accorgersi tempestivamente delle prime difficoltà respiratorie. Per sensibilizzare sull’utilità di misurare i livelli di ossigeno nel sangue attraverso l’uso del saturimetro (meno del 10% delle famiglie italiane ne ha uno) la Società Italiana di Pneumologia (Sip) insieme a Federfarma (che rappresenta le oltre 18.000 farmacie private) e con il patrocinio della Fofi, Federazione Ordini Farmacisti Italiani, lancia la campagna di educazione sanitaria e prevenzione MisuriAMO. Fino al 20 dicembre nelle farmacie aderenti sarà possibile sottoporsi alla misurazione gratuita dell’ossigeno nel sangue; i dati raccolti in forma anonima serviranno a realizzare uno studio scientifico a cura della Sip”.

L’importanza del saturimetro

“Il saturimetro è uno strumento semplice e sicuro – spiega Luca Richeldi, presidente Sip- che si applica sul dito della mano e in pochi secondi fornisce due valori: la saturazione arteriosa e la frequenza cardiaca. Dovrebbe essere in tutte le case, come il termometro, ma meno del 10% delle famiglie ne possiede uno. Valori di saturazione superiori al 95%, sono da ritenersi normali. Nel contesto Covid-19, valori inferiori al 92% devono fare scattare l’allarme. “La decisione spetta al medico – aggiunge – ma la misura dei livelli di ossigeno nel sangue è fondamentale per intervenire quando è davvero necessario, evitando allarmi inutili e pressioni sui Pronto Soccorso, garantendo allo stesso tempo interventi tempestivi in caso di insufficienza respiratoria”.

Il ruolo delle farmacie in pandemia

“Le farmacie, durante l’emergenza Covid-19 – sottolinea Marco Cossolo, presidente di Federfarma – hanno dimostrato di essere un presidio di prossimità pronto a rispondere in modo adeguato alle esigenze dei cittadini, come parte integrante dell’Ssn e oggi sono pronte a svolgere un ruolo ancora più strategico. La campagna MisuriAMO va proprio in questa direzione, in quanto punta a valorizzare l’impegno delle farmacie sul fronte della prevenzione e del monitoraggio dei pazienti cronici“.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.