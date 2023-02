Dopo tre anni, Hong Kong va verso il cambio di passo nei confronti della pandemia. Da domani l’ex-colonia britannica (ora regione amministrativa speciale della Cina) rimuoverà l’obbligo dell’uso delle mascherine, accantonando una misura adottata quasi 1000 giorni fa.

Dopo tre anni, Hong Kong abolisce l’obbligo dell’uso delle mascherine

Hong Kong ha deciso di rimuovere da domani l’obbligo dell’uso delle mascherine, accantonando una misura adottata quasi tre anni o quasi 1.000 giorni fa (945 per la precisione) allo scopo di combattere la pandemia del Covid-19 che ha seriamente colpito la sua economia e la sua posizione nel mondo. L’iniziativa, comunicata dal governatore John Lee in un breve briefing coi media, prevede che la copertura di bocca e naso non sarà più necessaria all’aperto, al chiuso o sui mezzi pubblici.

“Annuncio che il requisito delle mascherine sarà completamente annullato a partire da domani, 1 marzo, anche per interni, esterni e sui mezzi pubblici”, ha affermato Lee, precisando però che gli ospedali e le case per anziani potranno imporre le proprie restrizioni a seconda delle circostanze. La revoca delle restrizioni da parte di Hong Kong arriva all’indomani della simile decisione presa dalla vicina Macao che ha allentato le proprie regole sulle mascherine anti-Covid, abbandonandola ad eccezione delle aree pubbliche ad alto rischio, come gli ospedali.

Fonte: Ansa