Covid, Regioni Ue: “Valle d’Aosta tasso più elevato di morti in Europa”

La Valle d’Aosta è stata la Regione europea con il tasso più elevato di morti per Covid da inizio pandemia fino al 1° giugno 2021. Nello specifico, sono 377 persone ogni 100mila abitanti. E’ quanto emerge dal nuovo barometro del Comitato delle Regioni Ue pubblicato in occasione della Settimana europea delle città e delle Regioni. Guardando solo alle regioni italiane (nel nuovo barometro sono segnalate anche le regioni e città europee), al terzo posto c’è la Lombardia (335), quinto il Friuli-Venezia Giulia (314) e settima l‘Emilia-Romagna (295). Quindi, L’Italia ha quattro regioni nei primi sette posti.

— European Committee of the Regions (@EU_CoR) October 12, 2021