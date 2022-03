Covid, il bollettino del 6 marzo: tasso di positività al 10,5%

L’emergenza in Ucraina ha fatto distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dalla pandemia ancora in corso. O meglio, dalle strategie per venirne fuori. Il Ministero della Salute, da parte sua, continua ad aggiornare giorno per giorno sull’andamento del Covid nel nostro Paese, mentre rincari e inflazione rendono il piano di risanamento più lungo e complicato. Il dicastero, nel suo bollettino quotidiano, ha fatto sapere che nelle ultime 24 ore sono stati 35.057 i nuovi contagi da Covid-19, a fronte dei 39.963 della giornata di sabato. Una flessione domenicale che, stavolta, è leggermente meno marcata. I tamponi eseguiti, fra molecolari e antigenici, sono stati 296.246, a fronte dei 381.484 di ieri. Il tasso di positività resta quindi stabile, pari al 10,5%.

Covid, calano i ricoveri

Scende il conteggio dei decessi: 105 nelle ultime 24 ore (173 nella giornata di sabato), per un totale di 156 mila dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda i ricoveri, in terapia intensiva si trovano 603 pazienti, 6 in meno rispetto alla giornata precedente nel saldo tra entrate e uscite (37 gli ingressi giornalieri). Nei reparti ordinari, attualmente, si trovano 8.828 persone, 146 in meno rispetto a ieri.

