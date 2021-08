Combattere la sedentarietà con soli tre minuti di movimento, ecco come

Alzarsi dalla sedia ogni mezz’ora può aiutare a migliorare i livelli di zucchero nel sangue e la salute generale. Lo suggerisce uno studio svedese, del Karolinska Institutet. Seppure su un campione ristretto, lo studio è apparso sull’American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism.

Secondo l’indagine basta anche un modesto intervento di tre minuti ogni 30 minuti in termini di attività fisica per ottenere un piccolo miglioramento della glicemia e delle fluttuazioni di zucchero nel sangue.

Come riporta Ansa, “Interrompere uno stile di vita sedentario – sottolinea l’autore senior dello studio, Erik Naslund – ha benefici metabolici positivi, quindi è utile non sedersi tutto il giorno, alzarsi e muoversi”.

Naslund inoltre suggerisce che più pause durante i periodi in cui si sta seduti producono maggiori benefici.

“Per maggiori benefici, molto probabilmente, è necessaria una maggiore dose di esercizio”, aggiunge lo studioso

Come si è svolta la ricerca

Il team di ricerca ha seguito per tre settimane i 16 adulti obesi che conducevano uno stile di vita sedentario o avevano un lavoro per il quale stavano seduti tutto il giorno. Per 10 ore al giorno, un fitness tracker ha ricordato ogni 30 minuti a ciascun partecipante di alzarsi e muoversi.

Durante periodi di attività di tre minuti, le persone coinvolte nello studio hanno praticato attività di intensità da bassa a moderata, come camminare o salire le scale.

I ricercatori hanno confrontato quanti erano attivi con un gruppo che invece non faceva pause. È emerso che i primi avevano livelli di colesterolo Ldl (“cattivo”) più bassi e livelli di zucchero nel sangue altrettanto inferiori, oltre che meno picchi e cali nella glicemia. Le pause di attività, tuttavia, non hanno migliorato la tolleranza al glucosio complessiva per la quale evidentemente questi piccoli momenti non erano sufficienti.

