Allarme varianti, Breton: “Preoccupano le poche vaccinazioni in Russia”

E’ allarme nella Ue per la campagna vaccinale nei Paesi dell’orbita russa. “Vorrei esprimere la mia profonda preoccupazione per la situazione epidemiologica e il basso tasso di vaccinazione nei Paesi extra Ue che sono vicini ai Paesi baltici”, ha detto oggi il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, a margine della sua visita ufficiale in Lituania.

Very impressed with the work of the 1600+ women & men working at Thermo Fisher Baltics in Lithuania 🇱🇹

The new production facilities for key #mRNA vaccine components are an important step towards 🇪🇺 #autonomy across the entire vaccine supply chain. pic.twitter.com/BkrNrht6ep

— Thierry Breton (@ThierryBreton) May 31, 2021