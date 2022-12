Il volontariato: strumento fondamentale per la tenuta del Paese

Il volontariato è uno strumento fondamentale per la tenuta sociale del paese e soprattutto per venire incontro alle esigenze quotidiane delle persone con varie fragilità e delle loro famiglie. Ciò detto, occorre però che, tutte le istituzioni, ne riconoscano il valore, ascoltando le voci di coloro che, ogni giorno, si dedicano al prossimo in difficoltà senza riserve. Negli ultimi anni, in particolare a causa della guerra e della pandemia, ci sono state numerose mutazioni sul piano culturale e sociale per quanto riguarda il modo di intendere il volontariato che, a tutti gli effetti, è entrato a pieno titolo a far parte dei cosiddetti corpi intermedi.

Attraverso grandi sforzi e con quotidiano impegno, il mondo del volontariato e il Terzo Settore, devono prepararsi alle sfide che il futuro ci metterà davanti, dimostrando sempre che, il valore della solidarietà, anche e soprattutto in un mondo in costante evoluzione, rimane il principio supremo a cui dobbiamo ispirarci. Lo dobbiamo a tutte le persone che si rivolgono a noi in cerca di risposte con domande che devono sempre trovare ascolto, ma soprattutto una possibile soluzione. Ognuno di noi, indipendentemente dal ruolo che ricopre, dovrebbe sempre seguire l’insegnamento di Papa Francesco che, nell’enciclica Fratelli tutti, ha evidenziato l’importanza della promozione della fraternità attraverso gesti concreti che devono puntare al bene comune. In altre parole, dobbiamo agire sempre attraverso l’empatia e l’amore oblativo che rappresentano i pilastri fondanti del volontariato e grazie ai quali potremo donare un futuro migliore a chi soffre e alle future generazioni.