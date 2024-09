Volontariato: un’opportunità per costruire nuove relazioni sociali

Il volontariato rappresenta uno strumento potentissimo che, attraverso la generosità e l’altruismo, ha la capacità di incidere profondamente sulle vite di coloro che lo attuano e di chi lo riceve, migliorando le comunità nel loro complesso. Offrire le proprie competenze ed energie a titolo gratuito, a coloro che si trovano in una condizione di bisogno, può fare la differenza intorno a noi e, nello stesso tempo, renderci persone migliori e più attente alle fragilità emergenti. Inoltre, a livello sociale, l’attività di volontariato, dà l’opportunità di costruire nuove relazioni improntate alla fraternità e di condividere degli interessi comuni, contribuendo, allo stesso tempo, a generare una comunità più solidale.

Alla luce di ciò, guardando al futuro, il volontariato rappresenterà sempre di più uno strumento per la realizzazione concreta della cittadinanza attiva, dei principi di fraternità e della sostenibilità sociale a 360 gradi. Esso è un elemento cardine del nostro sistema sociale e conferisce un’impronta significativa allo sviluppo economico del nostro paese in senso altruistico. In base alle possibilità di ogni cittadino quindi, sarebbe bello che, questo esempio di prossimità alle fragilità globalmente intese, fosse sempre più diffuso, rappresentando il fulcro di una comunità più attenta ai propri membri in difficoltà. Se saremo in grado di raggiungere questo obiettivo, doneremo un mondo migliore alle generazioni future, le quali capiranno che, aiutando in maniera disinteressata chi soffre, si creeranno i fondamenti di un nuovo paradigma di solidarietà sociale improntato all’essere prossimi.