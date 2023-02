Valorizzare la saggezza e l’esperienza degli anziani

L’aumento dell’aspettativa di vita rappresenta una grande conquista sociale, a patto che sia vissuta in condizioni di buona salute evitando, per quanto possibile, che gli anziani e le loro famiglie vivano gli anni della cosiddetta Terza Età messi a dura prova dalla non autosufficienza. Per questo motivo occorre dare vita ad una politica sull’invecchiamento in grado di aiutare gli anziani ad avere una vita attiva, in buona salute fisica e mentale, valorizzando la loro esperienza e saggezza nonché aiutandoli a creare rapporti in grado di arginare la solitudine.

A questo proposito, il DDL 506 di “Delega al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane”, intende porre le fondamenta di una riforma complessiva delle azioni e dei servizi in favore degli anziani e contro la loro marginalizzazione, con l’obiettivo di migliorare la loro presa in carico. In merito a ciò, occorre che, le istituzioni, gli enti del Terzo Settore e il mondo del volontariato nella loro totalità, collaborino attivamente per dare la possibilità di maggiori interventi di natura sociosanitaria in ottica preventiva, incentivando inoltre la costruzione di strutture di cohousing per aiutare nella maniera migliore chi, in una fase molto delicata della vita, si ritrova a vivere da solo. Ogni provvedimento che ha come obiettivo la salvaguardia dei più anziani deve mettere al centro il fatto che, ognuno di loro, rappresenta un grande patrimonio di valori, fondamentale e irrinunciabile per la crescita delle giovani generazioni e per il Paese intero. In altre parole, tutelare gli anziani significa rendere più bello e ricco di valori il futuro di tutti.