Sostenibilità ambientale: le aziende se ne preoccupano abbastanza?

Telepass, la celebre azienda che gestisce il servizio di telepedaggio per milioni di automobilisti italiani, ha annunciato importanti cambiamenti per il suo servizio “Pay Per Use“, che entreranno in vigore a partire dal 31 ottobre 2024. Per quasi tre decenni, Telepass ha offerto un sistema che ha reso i viaggi autostradali più comodi e veloci, eliminando la necessità di fermarsi ai caselli per il pagamento. Tuttavia, le recenti modifiche hanno sollevato diverse perplessità, non solo tra gli utenti abituali, ma anche tra chi utilizza il dispositivo in modo sporadico e chi è sensibile ai temi legati alla sostenibilità ambientale.

Il servizio “Pay Per Use”, in origine pensato per i viaggiatori occasionali, prevedeva un costo di 2,5 euro solo nei mesi in cui il dispositivo veniva utilizzato, offrendo così una notevole flessibilità per chi non percorreva regolarmente tratti autostradali. La nuova politica tariffaria, invece, introduce una tariffa di 1 euro al giorno per ogni giorno di utilizzo del dispositivo. Questo cambiamento, pur apparentemente semplice, comporta una serie di implicazioni economiche ed ecologiche non trascurabili. Innanzitutto, molti utenti si sono trovati a riflettere sui costi maggiorati. Mentre la tariffa di 1 euro potrebbe sembrare conveniente per chi usa il dispositivo solo una manciata di giorni all’anno, diventa rapidamente onerosa per chi lo utilizza con maggiore frequenza. Nel corso di un mese con numerosi spostamenti, infatti, l’addebito complessivo potrebbe superare di gran lunga il vecchio costo fisso di 2,5 euro.

Tuttavia, il vero punto critico che ha sollevato numerose proteste non riguarda tanto la modifica delle tariffe, quanto la decisione dell’azienda di obbligare gli utenti a restituire il vecchio dispositivo per riceverne uno nuovo. Una scelta che, in un’epoca di crescente consapevolezza ambientale, appare come una contraddizione rispetto agli attuali standard di sostenibilità e risparmio energetico. La produzione e la distribuzione di milioni di nuovi dispositivi comporteranno un significativo impatto ambientale, tra l’uso di materie prime, l’energia impiegata per la fabbricazione e le emissioni di CO2 associate al trasporto.

A questo si aggiunge il problema dello smaltimento dei vecchi dispositivi. Nonostante Telepass abbia assicurato che i dispositivi restituiti verranno smaltiti in conformità alle normative sui rifiuti elettronici, il semplice fatto di dover gestire un simile volume di rifiuti appare in contrasto con una gestione responsabile delle risorse. Rifiuti elettronici, come quelli generati da dispositivi obsoleti, rappresentano una delle sfide più complesse per la sostenibilità ambientale, data la difficoltà nel riciclare correttamente componenti come batterie e circuiti.

In un contesto in cui molte aziende stanno cercando di ridurre l’impatto ambientale delle loro operazioni, sia per ragioni etiche sia per rispondere a normative sempre più stringenti, la scelta di Telepass appare anacronistica. Avrebbe infatti potuto seguire la strada di aggiornare semplicemente le tariffe mantenendo i dispositivi esistenti, un approccio che avrebbe avuto un impatto ambientale ridotto e sarebbe stato probabilmente accolto con maggiore favore dai clienti. La decisione di inviare un nuovo dispositivo a milioni di utenti, chiedendo nel contempo la restituzione del vecchio, comporta costi significativi, sia per i consumatori sia per l’ambiente.

Questa vicenda si inserisce in un quadro più ampio di concorrenza tra aziende che offrono servizi di telepedaggio. La recente liberalizzazione del mercato ha infatti visto l’ingresso di nuovi operatori come UnipolMove e Mooney, che stanno cercando di attrarre clienti con offerte più competitive e tariffe trasparenti. In particolare, UnipolMove ha introdotto una propria versione del servizio “pay per use”, ma con una tariffa giornaliera di soli 50 centesimi al giorno, offrendo così un’alternativa diretta al modello Telepass.

Per i milioni di automobilisti che hanno utilizzato il Telepass per anni, la modifica rappresenta un ulteriore passo verso una gestione sempre più centralizzata dei servizi di mobilità, ma il costo ambientale di questa operazione non può essere ignorato. Diverse associazioni ambientaliste e gruppi di consumatori hanno già iniziato a chiedere a Telepass di rivedere le sue politiche, sottolineando come una maggiore attenzione alla sostenibilità potrebbe non solo ridurre l’impatto ambientale, ma anche migliorare la percezione dell’azienda tra i clienti.

In conclusione, la decisione di Telepass di introdurre nuove tariffe giornaliere e richiedere la sostituzione obbligatoria dei dispositivi solleva dubbi sia dal punto di vista economico sia ambientale. L’azienda ha la possibilità di rivedere la sua scelta e adottare soluzioni più responsabili, sia nei confronti dei consumatori sia dell’ambiente, dimostrando che la sostenibilità può andare di pari passo con l’innovazione tecnologica.