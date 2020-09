Se l’emergenza Covid aumenta le disuguaglianze

Non lasceremo indietro nessuno, nessuno perderà il lavoro a causa del Covid-19 o del lockdown. Ci ricordiamo tutti questi impegni del Premier Conte e del Ministro Gualtieri.

Presidente Sergio Mattarella ha denunciato come nella crisi siano aumentate le diseguaglianze e il Vescovo di Lodi, Arcivescovo di Torino aveva dichiarato che l’assistenza non risolve i problemi e che occorrono nuove occasioni di lavoro. Si sono rivelate delle pie promesse così che questa settimana prima ilha denunciato come nella crisie il Vescovo di Lodi, Mons. Maurizio Malvestiti, ha detto “Sos disuguaglianza” mentre sabato scorso nella piazza della Vertenza Torino il coraggiosoaveva dichiarato chenon risolve i problemi e che occorrono nuove occasioni di lavoro.

I decreti governativi di questi mesi di Covid e di post lockdown hanno funzionato solo in parte, una parte consistente, le piccole aziende, le partite IVA e il lavoro precario sono state penalizzate. Aiuti arrivati in misura modesta e tardi, credito arrivato alle sole aziende perfettamente sane, circa 300.000 aziende o aziende non hanno ottenuto il credito perché arrivate alla crisi con qualche problema.

Così coloro che avevano resistito e stavano mantenendo posti di lavoro rischiano di essere messe definitivamente in crisi dalla decisione del Governo di bloccare il Paese e dalla incapacità di scrivere un Decreto sul Credito che le Banche avrebbero dovuto applicare. Il Governo invece ha dato la autorizzazione alla Sace per garantire il Credito da 6 miliardi alla FIAT senza chiedere garanzie sul lavoro alla più grande azienda industriale del nostro Paese. Forti con i deboli e deboli con i forti.

Investimenti pubblici ancora fermi, norme del decreto semplificazioni che sembrano prese dalla polizia austriaca dei tempi di Silvio Pellico perché Comuni e Regioni potranno entrare nei conti correnti di chi deve pagare le tasse locali.

Mancano le iniziative per rimettere in moto la economia e la crescita. Come diceva John Kennedy la ripresa è come quell’onda del mare che arriva dappertutto e solleva tutte le barche, dove per barche possiamo intendere aziende e lavoro.

Piano industriale dell’auto, incentivi alla rottamazione auto, incentivi alla ristrutturazione dei vecchi fabbricati, investimenti in infrastrutture e nelle strutture ospedaliere avrebbero dovuto essere le priorità per fa ripartire il Paese e dare una speranza a chi oggi l’ha persa.

Ecco perché per governare le situazioni difficili occorrerebbe ritornare ad avere maggiore conoscenza dei problemi e maggiore competenza. Come diceva Benedetto Croce il politico onesto è quello competente. Se io mi candido a operare gli ammalati e non ho mai operato prima, non sono onesto.

