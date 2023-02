Risparmiare sulla spesa è possibile: ecco come fare

I consigli che si possono dare per poter risparmiare sulla spesa sono diversi anche se, è bene ricordare che, ciò significa risparmiare sugli aumenti considerevoli che ci sono stati e non certo sulla spesa tradizionale. L’incremento del tasso di inflazione ha avuto pesanti ripercussioni sul costo dei generi alimentari e, di conseguenza, ridurre le somme spese in quest’ambito, significa cercare di far fronte ai vertiginosi innalzamenti dei prezzi che ha avuto luogo negli ultimi mesi.

Ciò premesso, si dovrebbe, per quanto possibile, cercare di fare la spesa nei mercati di vendita diretta, nei quali ci sono meno passaggi tra un intermediario e l’altro e, di conseguenza, si può risparmiare e, allo stesso tempo, poter disporre di prodotti freschi provenienti dal proprio territorio. Oltre a ciò, si possono costituire dei gruppi solidali di acquisto, in cui i contadini portano i frutti del loro lavoro, questo incentiverebbe la maggior freschezza e la prossimità. Inoltre, sarebbe buona norma, visitare più centri e negozi, per vedere dove, la merce a qualità omologa, viene venduta a prezzi inferiori. Infine, quando ci si reca a fare la spesa, è importante avere le idee chiare, appuntare su un foglio ciò di cui si necessita e comprare solo quei prodotti, prestando molta attenzione ai tempi di conservazione, per evitare sprechi che andrebbero a detrimento dei soldi utilizzati per fare la spesa. C’è poi un suggerimento ulteriore, che potrebbe far sorridere, non si dovrebbe fare la spesa quando si è affamati perché, secondo alcuni studi, in quel caso, si acquistano più prodotti rispetto a quelli di cui si avrebbe realmente bisogno.