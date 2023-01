“Ricominciare”: un progetto di vita

Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripeterli, e per tracciarvi a fianco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre. (José Saramago)

Ricominciare è come dire “sì”; ogni volta e ripartire con un bagaglio sempre più ricco dato dall’esperienza. La scuola riprende per tutti e si rinnova la scommessa sull’educazione, sulla cultura e sulle relazioni! Con quali atteggiamenti e propositi? Si tratta di fare tesoro degli errori per non ricadervi e delle buone realizzazioni per migliorarsi. Quale entusiasmo e quali forze messe in campo da ciascuno? Certamente quelli dei primi giorni, dello slancio che ci offrono i nostri sogni. Quali le scelte, le motivazioni, le strategie? Non c’è una ricetta, ma gli ingredienti necessari ci sono e spesso ciò che manca va cercato nell’altro, va condiviso con chi ci sta accanto. Sì, perché ricominciare è una strategia, un progetto di vita, non un evento casuale da film di fantascienza; sembra che abbia a che fare con il passato, ma in realtà è tutto nuovo, soprattutto dopo mesi tanto duri. Ci tocca fare il primo passo, sempre!

