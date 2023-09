I possibili rischi dell’intelligenza artificiale generativa

L’intelligenza artificiale (IA) sta arrivando negli uffici e, se si utilizza Microsoft Teams o Google Workspace, potrebbe già essere arrivata. Questa è la realtà dietro tre annunci di OpenAI, Microsoft e Google. Ciascuno di essi ha svelato strumenti di intelligenza artificiale “di livello aziendale” rivolti alle aziende e ad altre grandi organizzazioni. Nel caso di Microsoft e Google, questi strumenti di intelligenza artificiale si collegano direttamente a Office 365 e Google Workspace, le popolari piattaforme di produttività utilizzate da centinaia di milioni di lavoratori in tutto il mondo.

“Ci sono [strumenti] in arrivo per cose come [Microsoft] Teams e strumenti come Google Bard, che andranno ad aiutare tutti quelli che sono seduti e lavorano con un computer. Che si tratti di qualcuno che scrive un’e-mail a un cliente o valuta una serie di opzioni […] non significa che si potranno affidare completamente le divisioni lavorative all’intelligenza artificiale, ma sarà possibile essere più preparati”, afferma Rajesh Kandaswamy, consulente per la strategia AI di Aithena Strategia.

Microsoft è stata la prima a lanciare l’annuncio di “Office 365 Copilot” nel marzo 2023, ma ora ha un paio di grandi sfidanti. OpenAI ha annunciato “ChatGPT Enterprise” il 28 agosto 2023. Google ha risposto immediatamente, annunciando la disponibilità generale di “Google Duet AI per Google Workspace” il giorno successivo.

I modelli di intelligenza artificiale aiutano già in numerose attività, tra cui l’analisi dei dati e l’automazione della produzione di dati e informazioni (e i modelli lo fanno da anni). Diversi modelli possono rilevare i difetti delle macchine dai loro ritmi, migliorare le macchine per la raccolta dei magazzini ed esplorare i misteri della biologia. Ma questi esempi, sebbene straordinariamente utili, sono specifici e, di solito, richiedono utenti con notevoli competenze tecniche.

“Uno dei motivi per cui l’IA generativa è così popolare è l’ampia applicabilità e i molti casi d’uso ampi per cui può essere utilizzata rispetto alle IA ristrette, che sono molto ristrette”, afferma Andy Thurai, vicepresidente e analista presso Constellation Research. Un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM), come GPT-4 di OpenAI, ha il potenziale per essere utile per attività di ampio respiro come l’analisi del sentiment, la generazione di codice e l’automazione dell’ufficio. Ancora più importante, gli LLM forniscono queste funzionalità attraverso interfacce facili da apprendere.

Ciò potrebbe rivelarsi fondamentale per Office 365 Copilot di Microsoft e Duet AI di Google, nomi generici per una gamma straordinariamente ampia di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che spaziano dalla generazione di testo, alla generazione di immagini e all’analisi dei dati. Un ingegnere che desidera spiegare le capacità di un sistema in una riunione, ad esempio, potrebbe chiedere a Copilot o Duet AI di delineare una presentazione basata sulla documentazione già ospitata nello spazio di lavoro della propria azienda. Questa funzionalità è nuova, ma l’interfaccia utilizzata per realizzarla è familiare.

L’espansione dell’intelligenza artificiale generativa in strumenti comuni di produttività, nonostante le anticipazioni, sta già attirando critiche. Non è difficile capire perché: ChatGPT Enterprise potrebbe sembrare più professionale ma, in sostanza, è ancora un modello LLM, a cui si ha accesso tramite il portale Web di OpenAI per quasi un anno, ancora soggetto a errori familiari.

“Le aziende presumono di risparmiare, ma quando calcoleranno il ritorno sull’investimento, con tutti i costi coinvolti, potrebbero vedere che pagheranno di più”, avverte Thurai. “Se assumi persone per verificare e convalidare il codice o il contenuto generato dall’intelligenza artificiale, quanto risparmi realmente?”. Considerando l’ipotetica presentazione di un ipotetico ingegnere. L’uso dell’intelligenza artificiale per generare la presentazione potrebbe far risparmiare tempo, ma l’ingegnere farebbe bene a verificare che i dati nella presentazione siano corretti. Ciò è particolarmente vero se il datore di lavoro dell’ingegnere non ha addestrato i propri strumenti di intelligenza artificiale sui dati dell’azienda. “Se assumi persone per verificare e convalidare il codice o il contenuto generato dall’intelligenza artificiale, quanto risparmi realmente?”

Ma, nonostante gli aspetti negativi dell’intelligenza artificiale generativa possano far riflettere, il problema opposto è forse più urgente. I lavoratori utilizzano strumenti gratuiti di intelligenza artificiale generativa per trovare le proprie soluzioni alle sfide del loro lavoro, con o senza il supporto dei datori di lavoro. Ciò ha causato alcuni grattacapi: Samsung ha bloccato l’accesso dei dipendenti a ChatGPT nel marzo 2023 dopo aver scoperto che almeno due ingegneri lo avevano utilizzato per risolvere problemi relativi a codice riservato. “Tutti i dipendenti hanno usato ChatGPT e stanno trovando modi intelligenti per utilizzarlo”, afferma Kandaswamy. “La direzione non capisce questa cosa. Dobbiamo preoccuparci della conformità, delle questioni relative alla proprietà intellettuale, della sicurezza, della privacy e tutto questo è valido. Ma il genio è fuori dalla lampada”. Il momento attuale ricorda a Kandaswamy i primi browser Internet, come Netscape Navigator (che ha fatto il suo tempo a livello aziendale con Netscape Communicator). Il facile accesso al Web ha aperto un intero mondo di possibilità e un mondo di preoccupazioni sulla distrazione dei lavoratori e sulla sicurezza della rete. Ma le aziende sono state costrette ad abbracciare il Web, pur sapendo che i dipendenti avrebbero scelto di utilizzarlo indipendentemente dal fatto che fosse consentito o meno.

E il confronto con i browser Web è istruttivo su un altro punto: siamo ancora agli albori dell’intelligenza artificiale generativa. Le prime offerte di Google, Microsoft e OpenAI seguono la strada ovvia, trasformando le piattaforme esistenti in strumenti di intelligenza artificiale generativa. Ma Meta, al momento, rimane defilato in quest’ambito e piccoli promettenti come MosaicML e Anthropic (che ha appena annunciato Claude Pro, un’alternativa all’abbonamento ChatGPT a livello consumer) potrebbero farsi strada quanto prima. “La mia previsione è che probabilmente qualcuno appena arrivato potrà azzerare il divario e prenderà il posto di quei principali players… Dobbiamo solo stare a guardare!”, dice Thurai.