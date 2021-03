Over 80 e vaccini: scende in campo il progetto “Ti accompagno io”

“Ti accompagno io” è un progetto che mi permetto di definire nobile perché ha come scopo quello di aiutare le persone anziane, in particolare gli ultraottantenni che sono soli e non hanno supporti familiari o una rete di amicizie. Dallo scorso 10 marzo, quando è stato lanciato fino ad oggi, il progetto offre l’opportunità di una corsa gratis in taxi per tutte le persone over 80, residenti nel comune di Roma, che devono raggiungere i centri di vaccinazione Covid-19.

Basta, dopo essersi iscritti nelle liste della vaccinazione, chiamare il taxi allo 063570 e i tassisti accompagneranno la persona a fare il vaccino in maniera del tutto gratuita. Non solo li porteranno, ma anche il rientro a casa sarà garantito. E’ un progetto che si mette al servizio degli anziani, soprattutto di coloro che magari non volevano vaccinarsi perché da soli non potevano raggiungere i centri predisposti.

Credo che sia uno tra i più belli e nobili gesti di solidarietà che si possono mettere in campo in questa fase e naturalmente dobbiamo dare il massimo dell’informazione. Non solo l’aiuto per gli anziani, ma anche per favorire la vaccinazione. Facendo in questo modo diamo anche una spinta alla campagna vaccinale, facendo incrementare il numero di persone che vi aderiscono.

Al momento, questa iniziativa è attiva solo nella città di Roma, dove circa 300 anziani al giorno vengono accompagnati nei centri di vaccinazione. I partener del progetto sono: Fondazione ANIA, la Cooperativa Radiotaxi 3570, l’Associazione Indagini3, la Fondazione Univerde e con il Patrocinio di Roma Capitale.

Per sapere come aderire al progetto “Ti accompagno io” e per avere tutte le informazioni sulle modalità di utilizzo del servizio taxi gratuito, basta telefonare ai numeri 06-3570 o al servizio informativo di Roma Capitale 06 06 06, oppure consultare il sito internet della Fondazione ANIA (www.fondazioneania.it) o i siti internet dei partner dell’iniziativa www.3570.it, www.indagini3.it, www.fondazioneuniverde.it.

