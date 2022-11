Le tre caratteristiche delle Progressive Web App

PWA ormai è un termine conosciuto dagli utenti mobili esperti. Aziende come Uber, Spotify e Starbucks stanno sfruttando questa moderna tecnologia per raggiungere più utenti. Ma vediamo le funzionalità di una PWA e il motivo per cui questa nuova tecnologia sta diventando sempre più popolare. La PWA, o Progressive Web App, è un’app Web che offre la stessa esperienza utente di un’app nativa poiché sembra e si comporta realmente come se fosse un’app nativa, unendo l’effettiva esperienza di navigazione in un sito Web con le funzionalità di una normale app. Un rapporto sulla connettività ha evidenziato che, nel 2021, oltre il 90% degli utenti mobili ha trascorso del tempo su app native, che quasi quattro quinti (79%) degli utenti di Internet accede a Internet dai propri dispositivi mobili, che la quota del traffico online globale totale è superiore al 55,64% e che, nel 2020, i download di app mobili in tutto il mondo sono stati 218 miliardi.

I dispositivi mobili, ormai, sono oggi una parte indispensabile della vita umana. Sono state sviluppate app mobili per ogni settore ed esigenza: dallo scatto e modifica di foto all’accesso ai social media, dal controllo dell’abitazione alle riunioni online e altro ancora. La crescente necessità di avere app mobili prestanti ha portato il mondo tecnologico a sviluppare nuove applicazioni “ibride” per superare i limiti che il web, come piattaforma, impone ai dispositivi mobili. Questo vorticoso aumento di “utenti mobili” è andato di pari passo con lo sviluppo e l’utilizzo di nuove app mobili. Allo stesso tempo si sta spingendo molto, a livello normativo, sull’importanza della fruizione universale delle pagine Web, che diventano ancora più importanti perché accessibili. Quando si naviga in un sito Web, è possibile visualizzare su qualsiasi dispositivo e condividere ogni singola pagina con altri utenti in qualsiasi momento. Ciò significa che non ci si dovrà preoccupare di utilizzare Android o iOS. C’è da dire, comunque, che le pagine Web non offrono tutta l’esperienza di utilizzo e tutte le funzionalità che offrono le app native.

Le app native hanno dimostrato di essere più dominanti in termini di facilità d’uso, oltre al fatto di poter essere installate a piacimento e di essere raggiungibili anche dalla schermata principale del telefono. Possono funzionare con o senza connessione Internet, a seconda delle loro caratteristiche, e possono interagire direttamente con dati contenuti nello smartphone, tipo foto o contatti. In generale, gli utenti preferiscono le app native per l’esperienza e la fluidità nell’utilizzo che offrono. Ma uno dei maggiori svantaggi di queste app è che non funzionano su piattaforme diverse. Le app native dipendono dal sistema operativo, il che significa che le app per iOS e Android devono essere sviluppate separatamente. La PWA promette di colmare il divario tra app Web e app native, combinando tutte le loro migliori funzionalità. Come accennato in precedenza, le PWA sono altamente accessibili in quanto sono app Web che offrono, comunque, la stessa esperienza utente e funzionalità delle app native.

Alex Russell, ingegnere senior del software di Google, ha definito le PWA come “visualizzatrici di siti Web che hanno preso tutte le vitamine giuste”. Queste vitamine costituiscono le caratteristiche di spicco della PWA, e cioè:

Affidabilità: significa che l’app può funzionare indipendentemente dalle condizioni della rete. La PWA si carica istantaneamente, anche con una connessione Internet scarsa o assente. Velocità: significa che l’app risponde rapidamente all’interazione degli utenti e offre un’esperienza fluida. Coinvolgimento: come accennato in precedenza, la PWA può inviare notifiche agli utenti, fornendo un’esperienza coinvolgente.

Ma allora conviene progettarle e utilizzarle? Come suggerisce l’acronimo, le PWA sono progressive. Queste app non sono legate a un dispositivo specifico, quindi ci si può accedere da qualsiasi luogo. Le PWA sono anche collegabili, quindi puoi condividerle facilmente tramite un URL. Gli utenti possono installare le PWA sui propri dispositivi mobili o aprirle sui desktop. Per quanto riguarda l’aspetto della sicurezza, molti utenti già si chiedono se i loro dati potranno mai essere prelevati da terzi o rubati. Le PWA sfruttano la sicurezza del protocollo https, quindi gli utenti possono utilizzare in sicurezza l’app con un protocollo che garantisce la sicurezza di un sito Web. Inoltre, le PWA assicurano che gli utenti ottengano l’applicazione giusta, grazie all’URL corrispondente al dominio del sito. Ciò eliminerà ogni possibilità di installare un’altra app con nome simile nello store, rischiando episodi di frode o di furto di informazioni personali. Rispetto alle app native, le PWA sono meno costose in quanto non devono essere sviluppate separatamente per ciascun sistema operativo. Aiutano anche a risparmiare tempo, poiché ogni app, prima di essere scaricata deve essere analizzata e valutata dai tecnici degli app store, con notevole perdita di tempo verso i concorrenti. Inoltre, l’aggiornamento è più semplice in quanto l’ultima versione può essere caricata automaticamente senza dover accedere agli app store. Con tutti i vantaggi di cui sopra, le aziende che sfrutteranno le PWA impressioneranno sicuramente i propri clienti con un’esperienza migliorata.

Starbucks, dopo aver lanciato la sua app di ordinazione mobile negli Stati Uniti nel 2015 ma, con lo scopo di aggiungere funzionalità di ordinazione al proprio sito Web e creare un sistema più accessibile, ha scelto di produrre la propria PWA per consentire ai propri clienti di navigare nel menu, personalizzare i propri ordini, aggiungere articoli al carrello da qualsiasi luogo, anche senza accesso a Internet. I fan di Starbucks, oggi, possono godere di una PWA veloce, performante e facile da usare che è praticamente identica ad un’app nativa. I clienti possono visualizzare tutti i contenuti come il menu, le informazioni nutrizionali e altro dalla PWA. L’app è disponibile per tutti, compresi quelli che potrebbero non avere un accesso coerente a Internet. Starbucks PWA ha dimensioni inferiori del 99,84% ed è più veloce della precedente app iOS mobile, il che rende questa PWA l’app Web più popolare tra gli utenti, tanto che Starbucks ha riferito di aver raddoppiato i suoi ordini giornalieri dagli utenti “provenienti dal Web”.

Un ottimo caso di studio (come tutti gli altri) che ci insegna che, con la funzionalità di un’app nativa e l’accessibilità di un’app Web, la PWA promette alle aziende di raggiungere e fidelizzare i clienti, migliorando esponenzialmente il proprio tasso di conversione.