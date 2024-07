L’importanza di offrire sempre migliori strumenti educativi ai giovani

Nel tempo storico che stiamo vivendo, connotato da grandi e veloci cambiamenti sociali ed economici, affrontare il tema dell’educazione civica è sempre più importante, soprattutto nelle scuole, di ogni ordine e grado e sulla base della nostra Costituzione. Tra la nostra Legge fondamentale e le istituzioni scolastiche sussiste una stretta relazione, necessariamente bilaterale, che chiede a quest’ultima di assumere su di sé, in rete con altre istituzioni, la responsabilità di offrire l’essenza più profonda della Carta Costituzionale alle giovani generazioni, offrendo loro gli strumenti per comprenderla al meglio e applicarla nella quotidianità.

Occorre quindi operare nel campo dei valori che, i padri costituenti, hanno saputo delineare nettamente al fine di metterli a fattor comune nell’oggi dove, le istanze di prossimità e presa in carico di nuove fragilità sociali emergenti, stanno progressivamente crescendo, al fine di dare risposte adeguate nel solco dello spirito solidaristico proprio della Costituzione. Solo così, saremo in grado di favorire lo sviluppo di una piena consapevolezza del ruolo di cittadino che i giovani assumeranno nella società, ovvero approfondendo la conoscenza e la comprensione delle strutture e degli aspetti sociali, economici, giuridici, civici ed ambientali della società.

A riprova di questo, anche alla luce dell’avvento dell’Intelligenza Artificiale, ai giovani devono essere offerti migliori strumenti educativi, con l’obiettivo di migliorare la loro conoscenza e capacità di discernimento di fronte alle nuove tecnologie e agli aspetti etici dai quali, in nessun modo, si può abdicare. La Costituzione e l’educazione civica, quindi, devono rappresentare l’esempio ideale a cui, i giovani e non solo, devono ispirarsi per affrontare al meglio le opportunità e le possibili insidie insite in questi strumenti inediti.