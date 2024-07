Il richiamo della Settimana Sociale per i giovani cattolici italiani

La democrazia racchiude in sé tutto ciò che riguarda la vita comunitaria, tant’è che la crisi della stessa in atto negli ultimi anni, non riguarda solo le istituzioni, ma la società a 360 gradi. In questa fase, di fronte alle complessità della modernità, la politica si limita a reagire, ad eseguire, a fare quel che deve essere fatto, senza rischiare di fare altrimenti. Quindi, è necessario che, la volontà di fare bene decisa con libertà del singolo si incontri con quella degli altri, costruendo una deliberazione morale, sociale, e politica, non più solo individuale, ma intersoggettiva, condivisa, una volontà del bene comune, che indichi la sostanza ai soggetti politici e alle istituzioni.

La crisi di valori che, ad oggi, si sta affacciando in misura sempre maggiore, richiama i giovani cattolici a dare il loro contributo per riaffermare l’impegno e la forza della partecipazione democratica ad ogni livello delle nostre comunità. La Settimana Sociale dei cattolici italiani in corso a Trieste, ci richiama a fare del nuovo, a mettere in discussione il vecchio, per generare e non solo per essere generati. In altre parole, attraverso la generatività sociale, si deve costituire un’alternativa per guardare oltre l’attuale crisi valoriale, la quale, oltre ad essere economica e sociale, è anche di tipo antropologico.

Il fulcro di tutto ciò deve essere racchiuso nel senso dei diritti di libertà, nella responsabilità e nella partecipazione della società. È una via generativa che mette al centro la fraternità, di fronte all’alternativa tra la sterilità dell’individualismo egoistico e l’omologazione del collettivismo egualitario. Ogni uomo e donna non sono gli autori, ma solo i mediatori, perché tutti siamo per primi bisognosi. Tutti noi, pertanto, abbiamo il dovere di scendere in campo, per recuperare i valori fondanti della democrazia e porre le basi di un futuro migliore di cui, Trieste, deve rappresentare la tappa iniziale, da cui far germogliare un nuovo seme di partecipazione cristiana e fraterna.