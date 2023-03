Persone con disabilità e fondi assistenza: la disastrosa situazione italiana

L’attuale situazione relativa ai fondi per l’assistenza erogati dai comuni è molto difficile. Recentemente Openpolis ha certificato che, nel 2021, la spesa media per ogni persona con disabilità era di 13 euro, penso che basti questo dato per capire qual è lo stato dell’arte. Ciò fa capire che non c’è la giusta attenzione per le persone con disabilità e ciò non viene visto come un investimento per il futuro, e ciò, secondo me, è assolutamente errato. Inoltre, sul territorio nazionale, la situazione è molto disomogenea e, di conseguenza, abbastanza disastrosa.

Questa questione ha una valenza culturale perché gli Enti Locali, in tal caso parliamo dei comuni, erogano prevalentemente servizi sociali che non vengono quasi mai integrati con gli altri tipi di servizi, ad esempio regionali. Ciò provoca l’erogazione di una moltitudine di piccole misure non dialoganti tra loro e quasi mai tarate sulle necessità delle persone con disabilità e calate dall’alto. A tal proposito, la prima cosa da attuare, sarebbe una cultura attiva e di sensibilizzazione da parte degli stessi Enti Locali, facendo capire l’importanza e la valenza di queste misure. Quando, ad esempio, si investe sull’abbattimento delle barriere architettoniche e in accessibilità, lo si fa per tutti e non solo per le persone con disabilità. Così facendo, nel tempo, diventerebbe più facile investire su queste misure che sono essenziali per l’inclusione, l’integrazione e per la vita quotidiana delle persone.