Conflitto tra Azerbaijan e Armenia: 3 punti per fare chiarezza

In risposta all’intervista al professor Daniel Pommier Vincelli dello scorso 18 settembre, ritengo utile intervenire in merito ai recenti avvenimenti del conflitto tra Armenia e Azerbaigian, focalizzando l’attenzione sugli ultimi due anni. La notte tra il 12 e 13 settembre, avvalendosi dell’indebolimento politico-militare della Russia nel conflitto con l’Ucraina, e della sua prevedibile inattività sul fronte tra Azerbaigian e Armenia, il presidente dell’Azerbaigan Ilham Aliyev ha innescato una nuova offensiva militare su larga scala già contro l’Armenia, subito dopo le ennesime esercitazioni militari turco-azere (5-9 settembre 2022), presentandolo ancora come “il conflitto del Nagorno-Karabakh” e segnando sulle cartine elettroniche territori dell’Artsakh (Nagorno-Karabakh) le quali non hanno nulla a che vedere con i luoghi dei scontri del 13 settembre. L’intento dell’Azerbaigian è ben chiaro: impossessarsi dei territori dell’Armenia al fine di aprire un corridoio stradale spaccando la Repubblica armena in due, come ha dichiarato più volte il president Aliyev. Per questo motivo mobilita anche delle cerchie palesemente armenofobe e crea uno stato-fantasma, cercando così di esercitare pressioni psicologiche e politiche. Così, il 19 settembre, un gruppo di politici e “intellettuali” azeri annuncia la creazione di una nuova sedicente “Repubblica turca Goycha-Zangezur, che pretenderebbe di impossessarsi della parte meridionale e orientale del territorio sovrano dell’Armenia.

Ricordiamo che allo stato che nacque 104 anni fa venne regalata la regione armena di Nakhijevan (sotto il pretesto della creazione del Kurdistan Rosso – un progetto mai realizzato dai turchi-azeri), e poi anche la regione storicamente armena dell’Artsakh. Quest’ultima venne battezzata con l’unione delle parole Nagorno- (forma aggettivale quasi-russa, trasformazione di “Nagornij”) e Karabakh, un toponimo che venne a sostituire i nomi delle regioni storicamente armene di Utiq e Artsakh. Ormai sembra un malinteso deliberato la tesi secondo cui la Repubblica autoproclamata di Artsakh è “separatista’, in quanto l’Artsakh, noto come“Nagorno-Karabakh”, non ha mai fatto parte della cosiddetta Repubblica di Azerbaigian, e quindi non si è separata da quello Stato; anzi, ha dicharato la propria indipendenza dall’Unione sovietica sulla base della legislazione al tempo in vigore. E comunque, “risolto” il conflitto del Nagorno-Karabakh dopo l’aggressione turco-azera nel 2020, il regime di Aliyev si è impegnato a pianificare nuove azioni militari, a partire dall’invasione delle sue truppe nella zona del Lago di Sev nei pressi del monte Mets Ishkhanasar, nella provincia armena di Syunik. Il 12 aprile 2021, l’Azerbaigian ha violato il diritto internazionale occupando, fino ad oggi, quasi 50 chilometri quadrati del territorio sovrano della Repubblica d’Armenia.

Negli anni Novanta lo stratega militare e comandante armeno Leonid Azgaldyan aveva ipotizzato che se fosse capitata la perdita dei territori della Repubblica dell’Artsakh, gli azeri sarebbero avanzati nelle direzioni di Syunik e di altri territori della Repubblica d’Armenia. La sua ipotesi si starebbe avverando, dopo il ritiro delle forze armate armene dalle provincie di Karvaciar e Kashatagh con il capoluogo Berdzor. Due provincie che hanno avuto una rilevante presenza armena testimoniata da numerosi monumenti armeni cristiani, l’origine dei quali precede la creazione della Repubblica di Azerbaigian o le denominazioni da essa derivate.

Appena ceduta la zona cuscinetto (ossia, zona di sicurezza) – incluse le città di Berdzor, Sus e Aghavno – quei territori limitrofi sono stati trasformati. Al fine di stabilire una pace sostenibile, sarà necessario diversificare il contingente di pace, ricreando al contempo la zona cuscinetto, come base di una soluzione duratura mirata alla prevenzione di incursioni militari le quali si verificano sempre più spesso in questa guerra per procura. L’esercito dell’Azerbaigian ha inoltre ripetutamente distrutto siti storico-culturali e archeologici armeni: chiese e complessi monastici, statue, cimiteri e artefatti in centinaia di località del Nakhijevan e dei territori dell’Artsakh ora occupati dalle forze armate dell’Azerbaigian. Infine, l’Azerbaigian continuerebbe a praticare la sua prassi di tenere prigionieri di guerra armeni, ciò anche in violazione dell’accordo tripartito del 9 novembre 2020. Dopo diverse dichiarazioni da parte del presidente azero che non ci sarebbero più prigionieri di guerra armeni in Azerbaigian, l’8 settembre scorso il suo Paese ha rilasciato cinque soldati armeni con la mediazione dell’Unione europea.

Per i neo-ottomani, una dottrina politica introdott dalla Turchia moderna, il genocidio degli armeni (ufficialmente riconosciuto e condannato da decine e decine di Stati del mondo) è una cosa fantasiosa, la quale, semmai dovesse essere notata, andrebbe messa tra virgolette. Pertanto, per i loro sostenitori, non c’è alcun crimine nelle parole del sultano Erdogan pronunciate durante la parata militare di Baku, dove il dittatore ha ricordato gli artefici del primo Genocidio del ventesimo secolo.

In questo contesto va notata la dichiarazione del Lemkin Institute rilasciata il 18 settembre 2022 con la quale il noto Istituto ha richiamato l’attenzione della comunità internazionale riguardo alle azioni dell’Azerbaigian, in cui l’Istituto aveva invitato “tutti gli organismi internazionali e statali a monitorare la Turchia e l’Azerbaigian per l’ideologia e le pratiche genocide, per fare pressione sulla Turchia e sull’Azerbaigian affinché cessino le loro minacce di genocidio contro il popolo armeno e per rafforzare la sicurezza degli Armeni e l’identità armena nella Repubblica di Armenia, nella Repubblica dell’Artsakh e nelle comunità della diaspora in tutto il mondo”.

Oggi l’Occidente, soprattutto gli Stati Uniti e la Francia, ai livelli più alti della diplomazia condanna esplicitamente l’attacco dell’Azerbaigian alla Repubblica di Armenia. Politici americani ed europei esortano la comunità internazionale ad adottare misure contro il governo autocratico dell’Azerbaigian e il suo alleato Turchia, in linea con il tono della dichiarazione del Lemkin Institute: “Se le azioni dell’Azerbaigian rimangono ignorate e impunite, come lo sono state finora, il mondo assisterà presto a un’escalation della violenza e a un altro genocidio contro gli Armeni”.

Proprio in questi giorni Erdogan, sempre in prima fila tra gli aggressori di oggi, riportando il suo discorso con l’alleato azero, ha definito l’aggressione azera come una “operazione”. Il termine “guerra” viene solitamente cancellato dai vocabolari di chi si appresta a lanciare e poi giustificare una nuova aggressione.

Come giustamente notato da Nancy Pelosi, Presidente della Camera dei Rappresentanti Usa nel suo discorso al Parlamento armeno il 18 settembre 2022, il confronto è essenzialmente tra il modello autocratico e quello democratico. Qualsiasi lettore, impiegando le più minime competenze informatiche potrà scoprire attraverso un’istantanea ricerca delle statistiche internazionali, a chi si riferiva il discorso della Pelosi sull’autocrazia in questo caso specifico: all’Armenia o all’Azerbaigian.

Grigor Ghazaryan, Professore Associato, Università Statale di Yerevan

