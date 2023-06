Come l’I.A. può aiutare architetti e designer per progettare ambienti di lavoro

“Sono stato un designer che, negli ultimi 24 anni, ha progettato posti di lavoro…”, ha dichiarato l’architetto Arjun Kaicker. “Ho visto più cambiamenti negli ultimi 2 anni che in tutta la mia carriera”. Il signor Kaicker co-gestisce Zaha Hadid Analytics + Insights, o ZHAI, un team di cinque persone che utilizza dati e intelligenza artificiale per progettare luoghi di lavoro. Il team fa parte di Zaha Hadid Architects, lo studio fondato dall’influente architetto Zaha Hadid a Londra nel 1979. “La pandemia ha davvero potenziato l’innovazione sul posto di lavoro“, ha affermato Kaicker in una recente intervista video. Prima, “la maggior parte degli ambienti adibiti ad ufficio avevano scrivanie standard, adatte a tutti e per tutti, ma era così anche tutto il resto intorno”, ha detto. Ora che sono tornate alla scrivania, “le persone chiedono più scelta, più personalizzazione e più mobilità”.

Per affrontare il mutevole panorama del lavoro di oggi, lo studio ha utilizzato l’intelligenza artificiale per aiutare i suoi architetti a progettare ambienti per uffici migliori e spazi che soddisfino le esigenze individuali dei lavoratori. Oggi, con i membri del personale che lavorano spesso sia da casa che dall’ufficio, “le aziende non possono permettersi di avere aree di proprietà immobiliari sottoutilizzate durante la settimana”, ha affermato. Molte aziende utilizzano algoritmi e intelligenza artificiale “per avere una lettura molto più dinamica e in tempo reale di ciò che sta accadendo tutto intorno”. I sensori tracciano le persone e le condizioni ambientali: temperatura, qualità dell’aria, livelli di rumore, umidità, livelli di anidride carbonica e luce diurna. Architetti e designer del luogo di lavoro quindi confrontano tali dati per ottenere un quadro migliore delle esigenze effettive. E stanno anche mettendo a frutto i dati: trasferendo caffetterie e dispense in angoli più frequentati, riorganizzando mobili e scrivanie, ridisegnando l’illuminazione, facendo utilizzare alle persone alle anie più adatte al loro lavoro e utilizzando le divisioni degli spazi in modo più intelligente.

Perché la progettazione del posto di lavoro, quindi, non è più un comune dipartimento interno degli studi di architettura? Perché le aziende “lo considerano commerciale e aziendale”, ha affermato Patrik Schumacher, che è succeduto alla signora Hadid come CEO dell’azienda. (La signora Hadid è morta nel 2016.) Preferiscono progettare musei e alloggi, quando in realtà gli uffici sono “luoghi dove si generano ricchezza e prosperità”, ha detto. Da quando ZHAI, ora diretto dall’architetto Ulrich Blum con il signor Kaicker, è stato fondato nel dicembre 2015 sono stati venduti più di 100 progetti edilizi, di cui almeno il 60% erano uffici. Presso la sede dell’azienda, a Londra, Blum ha presentato un suo report e spiegato che, a differenza delle automobili e dei dispositivi elettronici, un edificio del 21° secolo non è così reattivo e avanzato come dovrebbe essere. Sebbene gli edifici spesso dispongano di sistemi di climatizzazione, illuminazione e sicurezza all’avanguardia, “far comunicare tutti questi sistemi senza soluzione di continuità è ancora una sfida”, ha affermato Blum. ZHAI mira a cambiarlo utilizzando una serie di nuovi strumenti e tecnologie.

Mentre parlava, le planimetrie degli uffici generate dall’intelligenza artificiale tremolavano su un grande schermo di fronte a lui, con punti verdi e rossi che rappresentavano le posizioni delle scrivanie, più e meno desiderabili. Il signor Blum ha affermato che ZHAI dispone di uno strumento informatico che, in 27 ore, può produrre 100.000 progetti per gli interni di un edificio; un architetto dovrebbe produrre 40 disegni al giorno per un decennio per offrire così tante opzioni. Ha aperto una Serie di progetti per il futuristico “Infinitus Plaza” a Guangzhou, in Cina, progettato dall’azienda. L’intelligenza artificiale è stata utilizzata per trovare opzioni per il posizionamento di parti del nucleo dell’edificio, come tubi, scale e vani ascensore. La privacy è una preoccupazione significativa, quando si tratta di progettazione del posto di lavoro assistita dall’intelligenza artificiale. Se le aziende sono in grado di vedere chi fa cosa, dove e quando in dettaglio, potrebbero violare la privacy dei dipendenti e, potenzialmente, utilizzare questi dati contro di loro. Anche se i dati vengono compilati e raccolti in modo anonimo, “c’è un supervisore all’interno della tua macchina”, ha affermato Myerson, osservando che le persone sono riluttanti alla raccolta dei propri dati, anche quando si trattaa di come gli uffici vengono vissuti collettivamente. Ha indicato un esempio: nel gennaio 2016, il Daily Telegraph di Londra ha installato monitor da scrivania contenenti sensori di calore e movimento sotto la scrivania di ogni dipendente per migliorare l’efficienza energetica in ufficio, ma questi sono stati ritirati subito dopo i reclami sulla privacy da parte della National Union of Journalists, il principale sindacato dei giornalisti nel Regno Unito. Schumacher ha notato la necessità di salvaguardare le persone in qualsiasi sistema di tracciamento. “Le aziende devono essere responsabili”, ha detto. “Dobbiamo essere sicuri che, quando questi sistemi vengono utilizzati negli uffici per trarre informazioni e migliorare le cose, non siano una sorta di sistema di controllo alieno con cui monitoriamo le persone per penalizzarle”.