Come Google favorisce l’accessibilità degli smartphone

L’ultimo aggiornamento di Google, disponibile per Android, aggiunge nuove funzionalità accessibili che molti utenti hanno richiesto nel corso degli ultimi anni: una modalità di lettura senza distrazioni per i contenuti testuali contenuti nelle pagine web. Come già implementato da app di terze parti, come Instapaper e Pocket, visualizzare qualcosa in modalità lettura significa ottenerne solamente il testo e, eventualmente, solo grafica necessaria alla comprensione dello stesso, nascondendo automaticamente e accuratamente tutte le altre parti di una pagina web, dai menu agli annunci.

La nuova modalità di lettura di Android consente anche di utilizzare un software di sintesi vocale per trasformare il testo in parlato ad alta voce, il che rende la funzione ancora più utile. Per chi ha problemi di vista o chi è dislessico, ad esempio, la modalità di lettura può fare la differenza. Per chiunque abbia necessità di leggere qualsiasi contenuto, questa modalità estrae il testo e lo presenta come se si stesse utilizzando un ebook sullo schermo di tablet o smartphone. Tutto l’aspetto estetico viene tralasciato: ne vanno a beneficiare gli occhi e la concentrazione della persona che sta leggendo. L’aggiornamento è già disponibile. Non è necessario attendere l’implementazione sui dispositivi Android, bensì è possibile scaricarlo gratuitamente e direttamente dal Play Store. Dopo l’installazione sarà possibile seguire questa semplice procedura: aprire il pannello principale “Impostazioni” su Android, quindi selezionare “Accessibilità” e “Modalità di lettura”. Sarà sufficiente attivare l’interruttore di attivazione/disattivazione del collegamento alla modalità di lettura, quindi selezionare “Consenti” per concedere all’app l’autorizzazione per ulteriori controlli del dispositivo.

Per impostazione predefinita, un piccolo pulsante di accessibilità apparirà sul lato dello schermo, e lo si potrà utilizzare per avviare la modalità di lettura, indipendentemente dall’app in cui ci si trova. Tornando alla schermata delle impostazioni della modalità di lettura, sarà possibile attivare la modalità di avvio della funzionalità con la pressione di entrambi i tasti del volume. Sarà anche possibile attivare una scorciatoia da tastiera e/o tramite pulsanti sullo schermo, a seconda di ciò che l’utente ritiene più utile. Aprendo il menu “Altre opzioni”, accanto alla casella di controllo del pulsante di accessibilità, sarà possibile personalizzare la modalità in cui questa nuova funzionalità appare sullo schermo, con le impostazioni per le dimensioni e la trasparenza del pulsante. La modalità di lettura può essere avviata anche dalle “Impostazioni rapide”, e cioè trascinando verso il basso la parte superiore dello schermo con due dita. Toccando l’icona della penna, comparirà il riquadro della modalità di lettura, che potrà essere trascinato nel pannello “Impostazioni rapide”. La modalità di lettura è attivabile in qualsiasi parte del sistema operativo Android: basterà toccare il pulsante o il riquadro “Impostazioni rapide” o utilizzare la scorciatoia dei tasti del volume. Se, per qualche strano motivo, la modalità di lettura non sarà in grado di elaborare ciò che è sullo schermo, comparirà un messaggio che lo comunicherà.

La modalità di lettura funziona al meglio quando si visualizzano pagine Web contenenti informazioni testuali anziché, ad esempio, giochi o foto. Un nuovo overlay apparirà sul display e in alto comparirà un valore che indicherà la stima del tempo che sarà impiegato per leggere il contenuto. Se il testo e i colori non sono adatti alla visualizzazione del lettore, sarà anche possibile cambiarli. Toccando il pulsante del testo (due T) nell’angolo in basso a destra si potrà aumentare o diminuire rapidamente la dimensione del testo sullo schermo. Toccando, invece, il pulsante a forma di ingranaggio nell’angolo in basso a sinistra si potranno ottenere molte altre opzioni: dalla dimensione del testo allo stile, dall’allineamento al colore. Attivando il pulsante Riproduci sotto il testo, sarà possibile leggerlo ad alta voce. Verranno visualizzate le frecce di navigazione: toccandole sarà possibile saltare una frase e tenendole poi dovute si potrà passare al paragrafo successivo. Appariranno anche altre icone, che permetteranno di cambiare la velocità di lettura (il pulsante di composizione a destra) e anche la voce di lettura (l’icona a forma di ingranaggio a sinistra). Una volta finita la lettura, sarà possibile tornare, con un leggero scorrimento, al normale utilizzo del telefono Android.

Un’altra importante implementazione di accessibilità degli smartphone che, anche se non molto avanzata tecnologicamente, risulta molto utile. Non solo per persone con particolari necessità, ma per ognuno di noi.