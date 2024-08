Bomba atomica su Nagasaki: esempio di cosa può significare l’autodistruzione dell’umanità

Il lancio degli ordigni atomici su Hiroshima e Nagasaki, rispettivamente il sei e il nove agosto 1945, con le immani sofferenze che ne sono conseguite, ha rappresentato un l’esempio di cosa può significare l’autodistruzione dell’umanità se non si provvede, con assoluta celerità, a fare del nucleare un’energia di pace. In particolare, occorre ricordare che, il lancio su Nagasaki, è stato effettuato con una bomba contenente plutonio, un elemento non esistente in natura e appositamente creato dall’uomo e ciò ci fa comprendere ancor di più che, tale esplosione, deve e dovrà essere l’ultima in quanto, altrimenti, si rischia la distruzione totale della nostra “Casa Comune”.

I grandi della Terra, dopo le sofferenze terribili causate dal lancio di quegli ordigni, hanno preso consapevolezza dell’importanza di limitare gli armamenti nucleari. Il 9 agosto è l’ultimo monito alla pace che, anche ai giorni nostri, risuona continuamente, basti pensare all’ultimo G7 in cui, anche Papa Francesco, ha lanciato un sentito appello per il disarmo per il quale, tutti i leader mondiali, hanno il dovere di impegnarsi.

In qualità di cristiani, dobbiamo fare tutto il possibile per perseguire questo obiettivo di fraternità attraverso la pace. Ciò lo si fa dando un segno tangibile nell’ambito dell’eliminazione effettiva delle armi nucleari sulla base dei trattati vigenti. In particolare, nell’anniversario di Hiroshima e Nagasaki, noi cristiani, partendo dalle istituzioni europee, ci stiamo impegnando per l’apertura di un tavolo negoziale finalizzato all’affermazione della pace a 360 gradi. Vorremmo che, i nuovi eurodeputati, possano dare il via a una nuova stagione di dialogo tra est e ovest in cui, le grandi potenze, inizino a convertire le bombe atomiche in energia di pace per le famiglie, senza se e senza ma.