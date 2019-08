GIOVEDÌ 22 AGOSTO 2019, 09:10, IN TERRIS



LAZIO

Terremoto, scossa nel Tirreno vicino Roma

Non sono stati riportati danni a cose e persone né sulla costa né nella Capitale

MILENA CASTIGLI

T

erremoto al largo del litorale romano poco dopo le 20 di ieri sera. Un sisma di magnitudo 3.4 è stato registrato nella zona del Tirreno centrale a una profondità di 23 km. Per la precisione, il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv-Roma a 62 km a ovest di Fiumicino e 63 km a sud ovest di Civitavecchia. Non sono stati riportati danni sulla costa o sulla Capitale. Sempre nella giornata di oggi, inoltre, un terremoto di magnitudo 3.2 è avvenuto nella Costa Ionica Crotonese (in provincia di Crotone), alle 05:20 di questa mattina ad una profondità di 9 km.

Sicilia

Il Lazio non è l'unica Regione interessata a fenomeni sismici in questi giorni. La Sicilia sta vivendo scosse frequenti in varie parti dell'isola, seppur di bassa intensità. Ieri un terremoto di magnitudo 2.9 è avvenuto nella Costa Siciliana nord orientale in provincia Messina a 155 km di profondità alle 20,00 di sera, memntre una prima scossa di magnitudo 3.0 era stata registrata verso le 13,00 a 1 km a ovest di Zafferana Etnea (CT). Un'altra scossa di magnitudo 3.5 era stata registrata alle 23:35 dello scorso 18 agosto al largo delle isole Eolie. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 291 km di profondità ed epicentro a 10 km di distanza da Malfa e da Leni (in provincia di Messina). Anche in quel caso non sono stati segnalati danni a persone o cose.

Spazio al lettore: per commentare questo articolo scrivi a direttore@interris.it