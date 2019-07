VENERDÌ 19 LUGLIO 2019, 10:31, IN TERRIS



BEL PAESE

L'oro di Roma è il turismo

Boom di arrivi soprattutto dalla Russia. I dati Enit e le strategie di Unioncamere

GIACOMO GALEAZZI

R

oma traina la spesa dei turisti stranieri in Italia (+5,8%) e crescono le vendite del turismo organizzato. E nel primo trimestre 2019, con 44mila arrivi aeroportuali dalla Russia si consolida il trend dell’aumento di passeggeri soprattutto da Mosca e San Pietroburgo. Novantaquattro milioni di turisti, 216 milioni di notti trascorse in Italia. 42 miliardi di spesa solo degli stranieri, tra città d’arte in paesi di montagna e in riva al mare e soprattutto lauti pranzi, visto che un ruolo fondamentale nell’attrarre viaggiatori nel nostro paese è svolto, cifre alla mano, dalla gastronomia, riferisce Repubblica. L’Italia del turismo cresce del 2,8 % e rappresenta il 13 per cento del prodotto interno lordo, supera la Francia tra i paesi europei mentre la Spagna, pur restando prima, cala, secondo i dati Enit. Ne hanno discusso stamattina a Roma in una tavola rotonda organizzata da Unioncamere Lazio il cofondatore di Bto Educational, Robert Piattelli e la responsabile promozione Isnart, Alessandra Arcese che hanno premiato le 13 imprese riconosciute nell’ultimo anno come "avanguardie del turismo nel Lazio" insieme al presidente di Unioncamere Lazio, Lorenzo Tagliavanti, l’assessore regionale al Turismo, Lorenza Bonaccorsi e il direttore marketing di Enit, Maria Elena Rossi. "Il turismo è un asset centrale di sviluppo per il Lazio: le 75 mila imprese della filiera turistica costituiscono il 12% delle imprese della regione e danno lavoro a oltre 375 mila addetti. L’evento Buy Lazio da solo coinvolge 4500 professionisti del settore turistico, promuovendo le eccellenze enogastronomiche e artigianali del Lazio".

Mare nostrum

È attivo da pochi giorni VisitOstia, il primo portale per la scoperta delle attrattive del mare di Roma che include le città di Ostia e Ostia Antica, una destinazione turistica unica per le opportunità che propone: sport, cultura, natura e mare. Una destinazione magnifica, racchiusa tra il blu del Tirreno, la riva sinistra del Tevere e le rigogliose pinete della riserva del litorale romano, dove la storia, gloriosa e millenaria, si coniuga alla perfezione con la sua spiccata vocazione sportiva e naturalistica, favorita dal clima mite e dalla presenza del mare e di immensi spazi verdi. VisitOstia suggerisce cosa fare, visitare, a quali eventi partecipare, dove dormire, mangiare, andare in spiaggia: come vivere al meglio le tante opportunità del territorio, tutto l’anno. "VisitOstia - spiegano i promotori al Messaggero - non è una guida ma un 'suggeritore': all’interno del portale, infatti, vengono proposti itinerari a seconda delle inclinazioni del visitatore. Qui si offre l’opportunità di scoprire Ostia e i suoi dintorni un giorno per volta, magari attraverso percorsi sportivi o artistici o architettonici o naturalistici". L’obiettivo è suscitare emozioni e suggestioni grazie alle immagini di altissima qualità che animano, in video e in fotografia, i diversi percorsi. Se non bastasse, c’è la possibilità di geolocalizzare la risposta alle proprie richieste, non solo in termini di percorsi ma anche di servizi. Insomma, tutta Ostia e Ostia Antica a portata di mano. E tutto gratuitamente, sia per il turista che naviga nel sito che per gli operatori economici che sono presenti all’interno delle proposte che vengono fornite. Tutto in lingua italiana e presto anche in inglese e tedesco. Ad aver realizzato e a dare vita a VisitOstia, sottolinea Il Messaggero, è un gruppo di professionisti profondi conoscitori del territorio ed esperti nel rispettivo campo, pertinente con la mission dell’operazione: marketing turistico, comunicazione, tour operating, ricettività turistica, storia dell’architettura, natura, ambiente e sport. Tra questi, conclude Il Messaggero, Silvia Boscolo, Luca Creti, Federico Lucchini, Giulio Mancini e Stefano Pietrolucci.

