LUNGOTEVERE

Apertura autunnale per Tiberis, la "spiaggia di Roma"

Appuntamenti culturali da domenica 23 settembre fino al 5 ottobre

iberis, la spiaggia sulle rive del Tevere, resterà aperta anche in autunno. Inaugurata lo scorso 4 agosto sotto il ponte Marconi, la spiaggia a ingresso libero è stata attrezzata con sdraio, docce, distributori automatici di bevande e snack, spogliatoi, ombrelloni e campi sportivi. In queste settimane di attività, è rimasta aperta tutti i giorni, comprese le domeniche e i festivi, dalle ore 8 alle 20.

Sia la spiaggia sia i campi da beach volley restano a disposizione del pubblico anche nella stagione autunnale. Ma non c'è solo lo sport, perché l'amministrazione comunale intende valorizzarla anche garzie a una serie di iniziative culturali. La gestione dell'area è a cura di Roma Capitale che si occupa di garantire pulizia, manutenzione e sicurezza con la stretta collaborazione della Polizia Locale.

Gli appuntamenti domenicali

Come riporta Roma Today, infatti, nella "spiaggia di Roma" saranno attivati laboratori per ragazzi su tematiche legate all'ambiente fluviale ed alla fauna urbana. "Da domenica 23 settembre fino a venerdiì 5 ottobre - ha fatto sapere la Sindaca Virginia Raggi - Tiberis ospiterà quattro appuntamenti per far scoprire ad adulti e bambini l'incredibile patrimonio naturalistico del Tevere". Il progetto denominato "Metropoli resiliente" è finanziato dalla Regione Lazio e segue l'avviso pubblico "La Cultura fa Sistema".



