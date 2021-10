La zucca, la regina della tavola in autunno: come cucinarla al forno

La zucca, probabilmente, è la regina del nostro orto in autunno. Si presta per molte preparazioni: come condimento di risotti o pasta, da abbinare alle carni o come contorno. Oggi vi voglio proporre questa ricetta, da realizzare con pochissimi ingredienti.

Ingredienti

1 spicchio di zucca gialla

timo

maggiorana

rosmarino

1 spicchio di aglio

sale e pepe

olio extravergine di oliva

Procedimento

Lavate la buccia della zucca, privatela dei semi e poi tagliate delle fettine di circa un centimetro. Rivestite una placca con della carta da forno, disponete le fette di zucca, regolate di sale e pepe. Aggiungete le erbe aromatiche e un filo d’olio sopra ogni fetta di zucca.

Dopo aver scaldato il forno a 180 gradi, infornate la vostra zucca. Dovrà rimanere fino a che la buccia sarà ammorbidita e la polpa sarà tenera. Potete servire così la zucca, come contorno, oppure potete raschiare la polpa dalla buccia, frullarla e magari utilizzarla per un buon risotto. Buon appetito.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.