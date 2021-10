Voglia di frullato? Provate la versione “autunno”

Un frullato non è solo un desiderio che ci può venire in estate, ma anche in autunno o in inverno. Allora ecco una ricetta che potrebbe fare al caso vostro, magari per una merenda veloce per i bambini, o solo per soddisfare un momento di golosità.

Ingredienti

1 mela

1 pera

qualche acino di uva

un cucchiaio di zucchero

latte quanto basta

Procedimento

Lavate bene la frutta, sbucciatela la mela e la pera, poi tagliatela a pezzettini. Versatela nel frullatore, aggiungete lo zucchero e un po’ di latte. Frullate tutto bene e servite. Per una versione più golosa, potete aggiungere uno yogurt. Buon appetito.

