Voglia di spaghetti? Tre sughi da fare mentre cuoce la pasta

Avete voglia di mangiare un bel piatto di spaghetti? Ma con cosa? Ecco allora tre idee di sughi da fare mentre cuoce la pasta. Rapidi e saporiti per un piatto gustoso. Ecco allora le nostre proposte: sugo con cipolla e pomodorini, con gamberetti, zucchine e zafferano, e per finire, tonno, olive e pomodorini pachino.

Come fare il sugo con cipolla e pomodorini (ingredienti per una porzione)…

In una padella antiaderente versate un cucchiaio di olio e mezza cipolla bianca tagliata a velo; fate appassire la cipolla, aggiungete un pizzico di peperoncino in polvere e poi dieci di pomodorini tagliati a metà. Alzate la fiamma e fate cuocere a fuoco vivace per circa 5-6 minuti. Regolate di sale.

… e quello con gamberetti, zucchine e zafferano

Sempre in una padella antiaderente, fate scaldare un cucchiaio di olio, mezza cipolla bionda tagliata a velo. Fate appassire la cipolla per alcuni minuti. Successivamente, tagliate mezza zucchina a fettine sottili, fate cuocere a fiamma media. Aggiungete 10-12 code di gamberetti pulite. Regolate di sale e fate cuocere per circa 5 minuti.

Infine, tonno e olive

In un tegame fate scaldare un cucchiaio di olio, aggiungete uno spicchio di aglio. Fate rosolare per un minuto. Togliete l’aglio, aggiungete 60 grammi di tonno sgocciolato e 10 olive verdi grandi denocciolate tagliate a metà.

